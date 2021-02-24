Украина подготовила сюрприз для родителей на оккупированной территории

Украина разрешила регистрировать детей в Крыму и на Донбассе через еМалятко

Правительство запускает услугу еМалятко для жителей временно оккупированных территорий.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова после того, как 24 февраля Кабинет министров принял необходимое постановление, вскоре будет доступен онлайн-сервис для родителей с электронными государственными услугами при рождении ребенка.

Услуга будет доступна родителям, у которых родились дети на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, аннексированного Крыма и города Севастополя.

"Это важное решение для поддержки украинцев, пострадавших в результате российской агрессии в Крыму и на Донбассе", — написал глава Минцифры.

Отметим, услугу еМалятко запустили 1 января 2020 года. Она позволяет родителям получить до 9 услуг по одному заявлению и зарегистрировать новорожденного ребенка за 30 минут, речь идет о:

государственной регистрации рождения ребенка,

регистрации его места проживания,

назначении помощи при рождении,

получении удостоверений родителей многодетной семьи,

определении принадлежности ребенка к гражданству Украины,

присвоении ребенку уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре и тому подобное.

Благодаря еМалятко родители могут вообще не посещать госучреждений для регистрации ребенка, а количество необходимых документов сократилось с 37 до одного.

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