Уничтожить 360 танков противника: ВСУ получили от США Javelin

Украина получила от США ракеты Javelin / Фото: defence-blog.com

Вооруженные силы Украины получили от США ракеты FGM-148E, которые являются одной из последних модификаций противотанковых ракет комплекса Javelin.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, оборудование на общую сумму более 27 млн долларов передали украинской стороне в рамках программы американского правительства Международные военные продажи по контракту, подписанному в декабре 2019 года.

Уточняется, что США не только поставили ракеты, но и американские специалисты будут выполнять его обслуживание и предоставления сопутствующих услуг по подготовке личного состава для надежной и эффективной эксплуатации противотанковых комплексов на протяжении всего жизненного цикла.

Общая сумма контракта составляет 36,5 млн долларов, а последующие поставки вооружения запланированы на 2021-2022 годы.

Обозреватель портала Defence Express Олег Катков в комментарии Голос Америки заявил, что американские пусковые установки Javelin в Украине позволят уничтожить 360 танков противника.

"Враг вообще не успевает среагировать на то, что в него что-то летит", – сказал он, уточняя, что Javelin FGM-148Е имеет мощный двигатель, который уменьшает время полета к цели и влияет на боевую эффективность комплекса.

Эксперт подчеркнул, что ракеты точно поражают цель.

"Хорошо считается, когда вероятность попадания составляет 80-90%. А здесь ты запускаешь 100 ракет, и ими уничтожаешь 97 танков. То есть пока это самый меткий, самый эффективный комплекс, который доступен вообще в мире", – рассказал обозреватель.

Напомним, согласно с договоренностями о поставках в Украину новой части американской помощи, солдаты США закончили подготовку к отправке груза с боеприпасами для переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin.

Ранее в рамках военного сотрудничества между США и Украиной Пентагон передал украинцам военное оборудование, стоимость которого оценивается в сумму более 60 млн долларов США (противотанковые ракеты Javelin, рации и боеприпасы).