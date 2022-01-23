"Украина понесла огромные потери": Кулеба резко высказался в адрес Германии из-за агрессии России

Дмитрий Кулеба / Getty Images

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что отказ Германии поставлять современное вооружение для обороны украинских территорий его крайне разочаровывает и огорчает. Особенно критически позиция Бундестага выглядит на фоне небывалого скопления российских войск у юго-восточных границ нашей страны.

В интервью немецкому изданию WELT Кулеба признался, что предпосылок для вето на оснащение Украины оружием нет и причины такового ему непонятны.

"Наше государство никогда не строило агрессивных планов против соседних стран. Украина не подпадает ни под какие эмбарго военных поставок", – заметил он.

Слова немецкой коллеги Анналены Бербок об аналогии современной ситуации с событиями Второй мировой войны, по мнению Кулебы, хоть и заслуживают уважения, но не выдерживают критики. Ведь Украина понесла немыслимые утраты в период 1941-1945 годов, и продолжает их нести сегодня.

"Теперь, когда мы снова страдаем и подвергаемся угрозам, единственная подходящая политика международного сообщества, и Германии, в том числе – позволить нам защищаться", – заключил Кулеба.

Реклама

Читайте такжеВ Германии ответили, почему не дадут Украине летальное оружие

Вступление Украины в НАТО

В Офисе президента заявили, что Украина хочет получить четкий сигнал от США о членстве страны в НАТО.

В декабре прошлого года заместитель министра иностранных дел Украина Эмине Джепарова заявила, что Киев рассчитывает присоединиться к НАТО уже в 2030 году.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем недавнем интервью американскому изданию Axios сказал, что украинское государство продолжает находиться в состоянии войны с Россией. Поэтому он хотел бы спросить у президента США Джо Байдена, почему Украина до сих пор не в НАТО.

Читайте также: