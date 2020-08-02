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В МИД объяснили, почему Украина не собирается разрывать дипотношения с Россией

2 августа 2020, 00:40

Киев не должен назначать своего посла на территории России, считает глава МИД Дмитрий Кулеба.

Россия, Украина , флаг
Украина не намерена возвращать своего посла в РФ - Кулеба / Фото УНИАН

Несмотря на российско-украинский конфликт, Украина не должна полностью разрывать дипломатические отношения с Россией. Наличие ограниченной дипломатии помогает Киеву оказывать помощь политическим заключенным, которые незаконно удерживаются на территории РФ.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал в интервью изданию Главком.

По его словам, представителям Киева нужно посещать судебные процессы в России, которые идут по украинским политическим заключенным. Если разрыв политических отношений в 2014 году был правильным шагом, то с правовой точки зрения этого допускать нельзя.

"Но юридически, с точки зрения защиты интересов своих граждан, а Россия по сути охотится на них в оккупированном Крыму, у себя на территориях, это была бы ошибка", - отметил Кулеба.Читайте также"Взять и свыкнуться": в МИД РФ выдали наглый ответ Киеву по поводу захвата Крыма

Также он добавил, что Украина делает правильный шаг, не назначая своего посла в Российскую Федерацию. Сложившаяся на данный момент дипломатическая обстановка между Киевом и Москвой является наиболее эффективной.

"Безусловно, правильно. И мы делаем правильно, не возвращая посла в РФ", - подчеркнул глава МИД.

Ранее Кулеба заявил, что Украина продолжает вести с Россией переговоры по Донбассу. Однако Киев не пойдет на шаг, согласно которому ОРДЛО будут иметь право вето на принятие властями решений на национальном уровне.

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