Украина шагнула в "красную зону" по динамике COVID-госпитализаций — Минздрав

В Украине подскочили показатели заболеваемости коронавирусом / Фото Reuters

В Украине по состоянию на понедельник, 20 сентября, в целом превышен уровень заболеваемости коронавирусом.

При норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в стране этот показатель составляет 137 (превышение в 1,83 раза), сообщает пресс-служба Минздрава.

Где превышен уровень заболеваемости коронавирусом

Самый высокий уровень заболеваемости в Черновицкой области (328), Луганской области (296) и Тернопольской области (220).

В Украине зашкаливает показатель динамики госпитализаций

В Украине в целом зафиксирован "красный" уровень по показателю динамики госпитализаций. Этот показатель составляет в стране в целом 50,7% при норме не более 50%. Также этот показатель превышен 11 областях.

По данным за 19 сентября, уровень госпитализации пациентов с COVID-19 в Украине в целом составляет 26,6 человек на 100 тыс. населения.

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Где превышен уровень динамики госпитализаций:

Винницкая область - 54,9%;

Волынская область - 50,7%;

Днепропетровская область - 75,2%;

Житомирская область - 56,3%;

Закарпатская область - 52,3%;

Луганская область - 69,6%;

Николаевская область - 72,3%;

Ровенская область - 87,2%;

Сумская область - 61,0%;

Харьковская область - 75,2%;

Черкасская область - 72,6%.

Также в Украине заняты 29,4% больничных коек с кислородом. Самый высокий показатель занятости больничных коек с кислородом в Черновицкой области - 58,9%, при норме не более 65%.

Превышение нормы выявления новых случаев COVID-19

Вместе с тем, в Украине в целом зафиксировано превышение нормы выявления новых случаев инфицирования - при норме менее 4% для "зеленой" зоны в стране этот показатель составляет 8,6%. Самый высокий коэффициент выявления новых случаев в Харьковской (14,3%) и Сумской (12,5%) областях.

/ moz.gov.ua

Добавим, что все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине с понедельника, 20 сентября, вступили в силу новые противоэпидемические ограничения в связи с эпидемией коронавируса.

Постановление №954 от 13 сентября 2021 года было обнародовано на сайте правительства.