Украина ударила санкциями по российским разработчикам ПО

Предусматривается запрет на публичные и оборонные закупки программного обеспечения компаний Indusoft и ISS.
Украина ввела санкции против российских компаний ООО Инда-софт и ООО ИСС-Софт.
Об этом идет речь в дополнении №2 к указу президента Владимира Зеленского №64/2021, размещенном на сайте Офиса президента.
В частности, на три года в отношении обеих компаний вводится полный запрет торговых операций, транзита ресурсов, аннулирование или приостановление лицензий, прекращение предоставления телекомуслуг а также запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности и применяются санкции по предотвращению вывода капиталов за пределы Украины.
Кроме того, санкции предусматривают запрет на публичные и оборонные закупки программного обеспечения обеих компаний.
Что известно о компании Indusoft-Ukraine:
Indusoft-Ukraine (ООО Инда-софт) специализируется на цифровой трансформации промышленных предприятий: диспетчеризации производства, управлении качеством, управлении энергоресурсами, производственном учете, анализе эффективности (расчет KPI).
Компания также предоставляет услуги промышленной облачной платформы, предиктивной аналитики, предиктивной диагностики оборудования, а также применение специализированных устройств для связи источников с интернет ориентированными системами.
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Санкции введены по отношению к программным продуктам:
- лабораторно-информационная система I-LDS (InduSoft Laboratory Data System);
- система диспетчеризации I-DS (InduSoft Dispatching System);
- система сведений материального баланса I-DRMS (InduSoft Data Reconciliation Management System);
- система учета энергоресурсов I-EMS (InduSoft EnergyManagement System);
- система календарного планирования I-DS / PS (InduSoft - Digital Service / Planning & Scheduling).
Клиентами компании являются:
- Кременчугский НПЗ (Укртатнафта);
- Укртранснафта;
- Запорожсталь;
- Ривнеазот;
- Метинвест;
- Агрофирма Свитанок;
- Киевприбор;
- КБ "Южное;
- Киевводоканал;
- Николаевский глиноземный завод;
- Лисичанский НПЗ;
- Северный горно-обогатительный комбинат.
Что известно о компании Intelligent Security Systems (владеет ООО ИСС-Софт)
Компания предоставляет услуги в области программного обеспечения для видеоаналитики и управления, обеспечивая централизованный контроль и контроль всей корпоративной сети безопасности и специализируется на разработке систем видеонаблюдения и контроля для сетевого цифрового видео, обработки шаблонов видеоизображений и передачи цифровых данных.
Головной офис компании находится в Вудбридже (США), один из центров продаж в регионе Европа-Азия находится в Украине (компания Intelligent Security Systems Ukraine).
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Санкции введены по отношению к программным продуктам:
SecurOS (в т.ч. версии 1-10, Xpress, Professional, Premium, Enterprise, MCC, Mobile, WebConnect, Auto (ANPR / LPR), Face X, Face Mask Datection, Cargo, POS, Tracking Kit, Covid Response, Motus, Motus Lite, Velox, Crossroad, UVSS, Cargo Terminal, Module, Video Wall).
Среди партнеров глобальной Intelligent Security Systems:
- Intell;
- AXIS Communications;
- BOSCH;
- Panasonic;
- Huawei;
- Cisco.
Санкции Украины:
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против народного депутата от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктора Медведчука и его окружения.
- Ограничительные меры рассчитаны на три года, говорится в указе главый государства, опубликованном на сайте Офиса президента.
- Указ президента Зеленского вступает в силу с момента его опубликования.
- Кроме того, указ Зеленского распространяется на китайского инвестора предприятия Мотор Сич.