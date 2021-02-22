Украина ударила санкциями по российским разработчикам ПО

Владимир Зеленский подписал указ о санкциях / Офис президента

Украина ввела санкции против российских компаний ООО Инда-софт и ООО ИСС-Софт.

Об этом идет речь в дополнении №2 к указу президента Владимира Зеленского №64/2021, размещенном на сайте Офиса президента.

В частности, на три года в отношении обеих компаний вводится полный запрет торговых операций, транзита ресурсов, аннулирование или приостановление лицензий, прекращение предоставления телекомуслуг а также запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности и применяются санкции по предотвращению вывода капиталов за пределы Украины.

Кроме того, санкции предусматривают запрет на публичные и оборонные закупки программного обеспечения обеих компаний.

/ president.gov.ua

Что известно о компании Indusoft-Ukraine:

Indusoft-Ukraine (ООО Инда-софт) специализируется на цифровой трансформации промышленных предприятий: диспетчеризации производства, управлении качеством, управлении энергоресурсами, производственном учете, анализе эффективности (расчет KPI).

Компания также предоставляет услуги промышленной облачной платформы, предиктивной аналитики, предиктивной диагностики оборудования, а также применение специализированных устройств для связи источников с интернет ориентированными системами.

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Санкции введены по отношению к программным продуктам:

лабораторно-информационная система I-LDS (InduSoft Laboratory Data System);

система диспетчеризации I-DS (InduSoft Dispatching System);

система сведений материального баланса I-DRMS (InduSoft Data Reconciliation Management System);

система учета энергоресурсов I-EMS (InduSoft EnergyManagement System);

система календарного планирования I-DS / PS (InduSoft - Digital Service / Planning & Scheduling).

Клиентами компании являются:

Кременчугский НПЗ (Укртатнафта);

Укртранснафта;

Запорожсталь;

Ривнеазот;

Метинвест;

Агрофирма Свитанок;

Киевприбор;

КБ "Южное;

Киевводоканал;

Николаевский глиноземный завод;

Лисичанский НПЗ;

Северный горно-обогатительный комбинат.

Что известно о компании Intelligent Security Systems (владеет ООО ИСС-Софт)

Компания предоставляет услуги в области программного обеспечения для видеоаналитики и управления, обеспечивая централизованный контроль и контроль всей корпоративной сети безопасности и специализируется на разработке систем видеонаблюдения и контроля для сетевого цифрового видео, обработки шаблонов видеоизображений и передачи цифровых данных.

Головной офис компании находится в Вудбридже (США), один из центров продаж в регионе Европа-Азия находится в Украине (компания Intelligent Security Systems Ukraine).

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Санкции введены по отношению к программным продуктам:

SecurOS (в т.ч. версии 1-10, Xpress, Professional, Premium, Enterprise, MCC, Mobile, WebConnect, Auto (ANPR / LPR), Face X, Face Mask Datection, Cargo, POS, Tracking Kit, Covid Response, Motus, Motus Lite, Velox, Crossroad, UVSS, Cargo Terminal, Module, Video Wall).

Среди партнеров глобальной Intelligent Security Systems:

Intell;

AXIS Communications;

BOSCH;

Panasonic;

Huawei;

Cisco.

Санкции Украины: