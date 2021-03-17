"Украина живет в режиме розового пони": как Киеву начать эксплуатировать РФ и США

Другие государства крутят Украиной, как хотят, считает эксперт – и объясняет, как Киеву нужно вести себя с Москвой и Вашингтоном.
Чтобы перестать быть игрушкой в чужих руках, Украина должна кардинально изменить свою внешнюю политику, убежден политический и экономический эксперт Тарас Загородний.
"Украине нужно перестать мыслить категориями, что она кому-то что-то должна. Мы – не сто долларов, чтобы нравиться всем. Мы должны думать о своих интересах и использовать интересы других стран в своих целях, в частности, США, России, Турции, Евросоюза, Китая, Индии. А нам от них нужны: вооружение, рынки сбыта, деньги, долгосрочные инвестиции", – перечислил он во время чата на Главреде.
Без подобных изменений Украине не стать полноценным игроком на международной арене, говорит Загородний.
Читайте такжеПочему спор о Мотор Сичи – это вопрос жизни и смерти для Украины"А пока Украиной крутят, как хотят. Например, запрещают нам сотрудничать с китайцами: хорошо, если мы с китайцами не договариваемся по Мотор Сичи, то что мы получим взамен? Ничего? Это не разговор. Если мы не будем говорить так по всем направлениям, то нас и дальше будут использовать, потому что мы позволяем поступать с нами так", – отметил эксперт.
По его словам, Украина станет игроком в Восточной Европе и центром притяжения лишь тогда, когда перестанет жить в режиме "розового пони".
При этом Загородний уточнил, что многие европейские страны не хотят превращения Украины в сильного игрока, так как еще одно сильное государство, где есть природные ресурсы, люди, технологии и военная сила, станет их конкурентом.
"К слову, сейчас Украина обладает большой военной силой, именно этим она и кроет. Никто не хочет связываться с армией, которая воевала. Словакию, Венгрию и прочих данный фактор очень сдерживает… Плюс у Украины есть ракеты с хорошей дальностью, и ими украинцы могут долбануть. И у этих стран в результате будут гробы, и им сложно будет объяснить своему народу – почему. Ведь Украина будет защищать свою территорию", – отметил эксперт.
В то же время с экономикой у Украины дела обстоят не очень.
"Свою экономику мы просто отдали другим. А раз так, то, конечно же, нами будут играть, как захотят. Мы вынуждены постоянно брать кредиты за рубежом, и это – крючок, благодаря которому нам говорят, что делать, что отдать (подешевле, а лучше бесплатно)", – признал Загородний.
Отношения Украины с США и Россией
- Кулеба объяснил американским СМИ, почему Байден не звонит Зеленскому. Глава МИД Украины подчеркнул, что было бы глубоко ошибочно сводить все украинско-американские отношения к одному разговору лидеров государств.
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- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после разговора с госсекретарем США сообщил, что стороны подтвердили важность стратегического партнерства Украины и США и договорились сделать его более амбициозным. "В наших отношениях начинается новый день", - заявил Кулеба.
- Зеленский сделал заявление о возвращении Крыма и фейковом референдуме. Семь лет назад Россия устроила фейковый референдум в Крыму, заявил президент Украины, и рассказал о шагах, которые предпринимает Украина, чтобы вернуть свое.