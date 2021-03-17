УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Украина живет в режиме розового пони": как Киеву начать эксплуатировать РФ и США

17 марта 2021, 05:04
Прослушать новость
Остановить

Другие государства крутят Украиной, как хотят, считает эксперт – и объясняет, как Киеву нужно вести себя с Москвой и Вашингтоном.

Эксперт объяснил роль Украины в борьбе США и России
Эксперт объяснил роль Украины в борьбе США и России / УНИАН

Чтобы перестать быть игрушкой в чужих руках, Украина должна кардинально изменить свою внешнюю политику, убежден политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

"Украине нужно перестать мыслить категориями, что она кому-то что-то должна. Мы – не сто долларов, чтобы нравиться всем. Мы должны думать о своих интересах и использовать интересы других стран в своих целях, в частности, США, России, Турции, Евросоюза, Китая, Индии. А нам от них нужны: вооружение, рынки сбыта, деньги, долгосрочные инвестиции", – перечислил он во время чата на Главреде.

Без подобных изменений Украине не стать полноценным игроком на международной арене, говорит Загородний.

Читайте такжеПочему спор о Мотор Сичи – это вопрос жизни и смерти для Украины"А пока Украиной крутят, как хотят. Например, запрещают нам сотрудничать с китайцами: хорошо, если мы с китайцами не договариваемся по Мотор Сичи, то что мы получим взамен? Ничего? Это не разговор. Если мы не будем говорить так по всем направлениям, то нас и дальше будут использовать, потому что мы позволяем поступать с нами так", – отметил эксперт.

По его словам, Украина станет игроком в Восточной Европе и центром притяжения лишь тогда, когда перестанет жить в режиме "розового пони".

При этом Загородний уточнил, что многие европейские страны не хотят превращения Украины в сильного игрока, так как еще одно сильное государство, где есть природные ресурсы, люди, технологии и военная сила, станет их конкурентом.

"К слову, сейчас Украина обладает большой военной силой, именно этим она и кроет. Никто не хочет связываться с армией, которая воевала. Словакию, Венгрию и прочих данный фактор очень сдерживает… Плюс у Украины есть ракеты с хорошей дальностью, и ими украинцы могут долбануть. И у этих стран в результате будут гробы, и им сложно будет объяснить своему народу – почему. Ведь Украина будет защищать свою территорию", – отметил эксперт.

В то же время с экономикой у Украины дела обстоят не очень.

"Свою экономику мы просто отдали другим. А раз так, то, конечно же, нами будут играть, как захотят. Мы вынуждены постоянно брать кредиты за рубежом, и это – крючок, благодаря которому нам говорят, что делать, что отдать (подешевле, а лучше бесплатно)", – признал Загородний.

Отношения Украины с США и Россией

  • Кулеба объяснил американским СМИ, почему Байден не звонит Зеленскому. Глава МИД Украины подчеркнул, что было бы глубоко ошибочно сводить все украинско-американские отношения к одному разговору лидеров государств.
  • 1 февраля состоялся первый телефонный разговор министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и госсекретаря США Энтони Блинкена. Во время беседы Блинкен заявил, что Штаты продолжат оказывать Украине "надежную экономическую и военную помощь".
  • Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после разговора с госсекретарем США сообщил, что стороны подтвердили важность стратегического партнерства Украины и США и договорились сделать его более амбициозным. "В наших отношениях начинается новый день", - заявил Кулеба.
  • Зеленский сделал заявление о возвращении Крыма и фейковом референдуме. Семь лет назад Россия устроила фейковый референдум в Крыму, заявил президент Украины, и рассказал о шагах, которые предпринимает Украина, чтобы вернуть свое.
новости России новости США Тарас Загородний новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «"Украина живет в режиме розового пони": как Киеву начать эксплуатировать РФ и США». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
После похорон убитой девочки на Херсонщине порезал вены односельчанинПосле похорон убитой девочки на Херсонщине порезал вены односельчанин Всплыли зловещие детали в деле об убийстве девочки на ХерсонщинеВсплыли зловещие детали в деле об убийстве девочки на Херсонщине Задержан подозреваемый в убийстве ребенка в Херсонской областиЗадержан подозреваемый в убийстве ребенка в Херсонской области Ракета Нептун: что известно о новом оружии ВСУ, и почему психует РоссияРакета Нептун: что известно о новом оружии ВСУ, и почему психует Россия В полиции рассказали о подозреваемых в убийстве ребенка на ХерсонщинеВ полиции рассказали о подозреваемых в убийстве ребенка на Херсонщине

Последние новости

05:04
"Украина живет в режиме розового пони": как Киеву начать эксплуатировать РФ и США
04:23
Психолог объяснила, "откуда растут ноги" у романа 8-летней украинки и 13-летнего блогера Видео
03:50
Модная стрижка пикси 2021, которая подарит вам невероятное вдохновение Фото
03:01
В Украину возвращается снег и похолодание: когда придет весна Видео
01:37
Гороскоп на 17 марта для всех: запрет на компромиссы и крупные неприятности Видео
Реклама
00:57
Врач объяснил, кому нельзя пить и чем опасен зеленый чай Видео
00:48
Почему святой Патрик – вовсе не Патрик и поздравления с праздником Фото Видео
00:20
Эксперт пояснил, как Турция может помочь Украине вернуть Крым Видео
00:19
Синоптик рассказала, каким будет апрель в Украине Видео
16 марта, вторник
23:48
У Кравчука уличили Россию в манипуляциях из-за нового плана по Донбассу Видео
22:57
Медведчук подал иск в Верховный Суд в ответ на санкции
22:56
Регулятор ЕС сделал заявление на фоне скандала с вакциной AstraZeneca Видео
22:26
Воздушные силы Украины высказались о вторжении вертолета РФ
22:02
Мама 8-летней модели сделала заявление из-за громкого скандала Видео
21:37
Жителей Симферополя "обрадовали" очередными проблемами Видео
21:20
Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды Видео
21:16
Холестерин vs рыбий жир: можно ли употреблять добавку Видео
21:03
Россия стремилась "очернить" Байдена - разведка США Видео
20:48
Чем заменить сметану: здоровые и легкие альтернативы Видео
20:44
Детский омбудсмен рассказал подробности скандала с 8-летней девочкой Видео
Реклама
20:44
В НАН предупредили, как долго в Украине будет расти смертность от COVID-19 Видео
20:32
Под Одессой иномарка влетела в грузовик, погибли молодые девушки
19:59
Для долголетия и похудения: назван полезный крепкий алкогольный напиток Видео
19:55
Врач-инфекционист озвучил сроки возможного введения локдауна Видео
19:51
Данилов выступил с резким обвинением в адрес России из-за Приднестровья Видео
19:26
Кабмин экстренно обратился к мэрам городов из-за ухудшения ситуации с COVID-19 Видео
19:21
Подробности убийства в Одессе: стало известно, чье тело было в мешке Видео
18:58
Степанов высказался о приостановке вакцинации AstraZeneca в Украине Видео
18:50
Скандальный детский роман: дедушкой 8-летней модели оказался топ-чиновник Видео
18:43
Как понять, что фарш опасен для здоровья: признаки Видео
18:37
В Украину вторгся российский вертолет, опубликовано видео Видео
18:07
Арестович прокомментировал свою нецензурную брань в Сети Видео
18:01
Прополис: в чем может быть опасность для здоровья Видео
17:40
В Крыму "назначили" украинским шпионом сотрудника известного портала
17:28
У Кравчука объяснили, зачем Украина потребовала прервать заседание ТКГ Видео
16:46
Ракета Нептун: что известно о новом оружии ВСУ, и почему психует Россия
16:43
Как варить нут: секрет правильного приготовления Видео
16:42
Капитан Толерантность: нового Капитана Америку сделали геем Видео
16:32
Экс-главарю "ЛНР" в Украине присудили пожизненное заключение Видео
16:21
Опрос показал, сколько украинцев не хотят делать прививку от COVID-19 Видео
Реклама
15:23
Кулеба заявил о срыве поставок вакцин от коронавируса из Евросоюза Видео
15:10
В Киеве из-за COVID-19 раньше начнутся весенние каникулы Видео
14:53
Степанов обвинил Порошенко в проблемах с вакцинацией Видео
14:18
В скандал между Меган Маркл и королевской семьей вмешалась Мишель Обама Видео
13:57
Львовскому стадиону предложили присвоить имя Бандеры
13:56
В Кремле громко высказались о новом референдуме по Крыму Видео
13:39
Официально подтверждена циркуляция британского штамма COVID-19 в Украине Видео
13:30
В моде большие женские пиджаки: с чем носить яркий тренд весны-лета Фото Видео
13:12
Маруся Звиробий выбыла из предвыборной гонки в Раду Видео
13:07
В Одессе у подвала школы нашли тело женщины в мешке Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять