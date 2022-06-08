Украинцам могут раздавать повестки где угодно: закон не нарушается - Сухопутные войска

Украинцам могут раздавать повестки на улице / УНИАН

В Украине мобилизация продлится еще около трех месяцев. За это время людям могут вручать повестки и происходить это может на работе, на улице и на блокпостах. Об этом заявили в Сухопутных войсках ВСУ, сообщает РБК-Украина.

Как сообщается, в украинском законодательстве не запрещено вручать повестки в любом месте после установления личности. Таким образом, делать это могут просто на улице.

В повестке указывается время и дата, когда необходимо прибыть в территориальный центр прохождения медосмотра.

Следует отметить, что получение повестки не означает, что лицо обязательно мобилизуют. Это прежде всего проверка учетных данных и прохождение медосмотра для определения пригодности к службе.

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Что грозит за уклонение от призыва

Если человек не появился в указанный день, то на него могут наложить штраф - от 1700 до 3400 грн.

При нарушении законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации, Нацполиция может задерживать военнообязанных и доставлять их в центры комплектования.

Кроме того, предусмотрена уголовная ответственность за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации. За это предусмотрено лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Напомним, в Украине могут продлить военное положение и сроки проведения всеобщей мобилизации. Соответствующий указ Владимир Зеленский направил на рассмотрение в парламент. Указ предусматривает продление сроков мобилизации и военного положения на 90 суток до 23 августа.

Ранее Главред сообщал, кого призвали в ВСУ в первую и вторую очереди:

резерв первой очереди - это бывшие военнослужащие в возрасте до 40 лет, которые имеют боевой опыт и отслужили в армии по контракту или в одной из волн мобилизации (в основном участники АТО);

резерв второй очереди - военнослужащие, которые проходили срочную службу до 2014 года или служили по контракту.

Недавно мы рассказывали о том, кто не попадет под призыв во время новой волны мобилизации. Подробнее можно прочитать ЗДЕСЬ.

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