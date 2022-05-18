Прошел медкомиссию и сбежал: на Закарпатье будут судить военнообязанного за уклонение от мобилизации

На Закарпатье будут судить мужчину за уклонение от мобилизации / УНИАН

На Закарпатье будут судить военнообязанного мужчину, который намеренно уклонился от мобилизации. Об этом сообщает Закарпатская областная прокуратура.

Житель города Перечин прибыл в Ужгородский территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Он прошел военно-врачебную комиссию, по заключению которой его признали годным к службе в армии.

Однако мужчина передумал ехать в воинскую часть и проходить там службу.

"Обвиняемый доподлинно знал, что совершает таким образом уголовное правонарушение, за которое законодательством предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Правоохранители завершили досудебное расследование и передали материалы дела в суд.

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Напомним, в Украине могут продлить военное положение и сроки проведения всеобщей мобилизации. Соответствующий указ Владимир Зеленский направил на рассмотрение в парламент. Указ предусматривает продление сроков мобилизации и военного положения на 90 суток до 23 августа.

Ранее Главред сообщал, кого призвали в ВСУ в первую и вторую очереди:

резерв первой очереди - это бывшие военнослужащие в возрасте до 40 лет, которые имеют боевой опыт и отслужили в армии по контракту или в одной из волн мобилизации (в основном участники АТО);

резерв второй очереди - военнослужащие, которые проходили срочную службу до 2014 года или служили по контракту.

Недавно мы рассказывали о том, кто не попадет под призыв во время новой волны мобилизации. Подробнее можно прочитать ЗДЕСЬ.

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