Украинцам призывного возраста хотят разрешить выезжать за границу в 2023 году: кто в списке

В Украине в 2023 году намерены разрешить выезжать в заграничные командировки всем мужчинам призывного возраста, получившим бронирование от воинского призыва.
Такую процедуру должны принять в скором времени, рассказала министр экономики Украины Юлия Свириденко в интервью Forbes
По ее словам, "забронированные" смогут беспрепятственно пересекать границу при наличии необходимых документов.
По словам министра, в настоящее время не стоит задача разрешить выезжать всем, но есть другое - помочь работающему бизнесу выехать за границу для заключения новых контрактов и соглашений.
"Сейчас Министерство экономики подготовило проект постановления, который детализирует и нормирует критерии и порядок организации бронирования. Сейчас он находится на согласовании", — подчеркнула Свириденко.
Она добавила, что это вопрос чувствительный и дискуссионный, и как только будет согласована позиция, Минэкономики выйдет с соответствующей коммуникацией. Сейчас работают над переводом бронирования в электронный формат.
Под новые критерии бронирования подпадают сотрудники:
- работающие в госсекторе
- на предприятиях, которые выполняют мобилизационные задачи
- производят продукцию для ВСУ
- имеют критически важное значение для экономики.
Напомним, ранее Кабмин расширил перечень категорий украинцев, которым можно будет пересекать границу во время военного положения – теперь такого право получили моряки. Но исключительно после согласования с территориальным центром комплектования. Соответствующее решение чиновники приняли 27 августа.
Ранее в Украине продлили действие военного положения и сроки мобилизации почти до конца осени - 21 ноября. Соответствующее решение приняла Верховная Рада Украины. Документы внес в парламент президент Украины Владимир Зеленский. "За" проголосовали 328 народных депутатов.
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