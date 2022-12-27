Украинцам призывного возраста хотят разрешить выезжать за границу в 2023 году: кто в списке

Такую процедуру должны принять в скором времени, рассказала министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Мужчина, выезд за границу / коллаж УНИАН и https://ua.depositphotos.com/

В Украине в 2023 году намерены разрешить выезжать в заграничные командировки всем мужчинам призывного возраста, получившим бронирование от воинского призыва.

Такую процедуру должны принять в скором времени, рассказала министр экономики Украины Юлия Свириденко в интервью Forbes

По ее словам, "забронированные" смогут беспрепятственно пересекать границу при наличии необходимых документов.

По словам министра, в настоящее время не стоит задача разрешить выезжать всем, но есть другое - помочь работающему бизнесу выехать за границу для заключения новых контрактов и соглашений.

"Сейчас Министерство экономики подготовило проект постановления, который детализирует и нормирует критерии и порядок организации бронирования. Сейчас он находится на согласовании", — подчеркнула Свириденко.

Она добавила, что это вопрос чувствительный и дискуссионный, и как только будет согласована позиция, Минэкономики выйдет с соответствующей коммуникацией. Сейчас работают над переводом бронирования в электронный формат.

Под новые критерии бронирования подпадают сотрудники:

работающие в госсекторе

на предприятиях, которые выполняют мобилизационные задачи

производят продукцию для ВСУ

имеют критически важное значение для экономики.

Напомним, ранее Кабмин расширил перечень категорий украинцев, которым можно будет пересекать границу во время военного положения – теперь такого право получили моряки. Но исключительно после согласования с территориальным центром комплектования. Соответствующее решение чиновники приняли 27 августа.

Ранее в Украине продлили действие военного положения и сроки мобилизации почти до конца осени - 21 ноября. Соответствующее решение приняла Верховная Рада Украины. Документы внес в парламент президент Украины Владимир Зеленский. "За" проголосовали 328 народных депутатов.

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