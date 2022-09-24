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Военное положение: эксперт спрогнозировал, когда мужчинам разрешат выезжать за границу

24 сентября 2022, 09:46

Как предположил военный эксперт Петр Черник, говорить о тотальном открытии границ для мужчин можно будет нескоро.

Пограничники
Эксперт спрогнозировал, когда мужчинам разрешат выезжать за границу / коллаж фото ГПСУ

В Украине продолжается военное положение из-за полномасштабного вторжения России. Это автоматически значит, что лишь некоторые категории мужчин имеют право на выезд за границу. Портал ТСН разбирался, изменится ли такое положение вещей в ближайшее время.

И, как предположил военный эксперт Петр Черник, говорить о тотальном открытии границ для мужчин можно будет нескоро. Одна из причин этого – объявление частичной мобилизации в России. По мнению эксперта, соответствующие ограничения имеют логические причины.

"Мы в состоянии войны. Защита своей страны прописана в Конституции. Враг производит огромную мобилизацию. Вопрос простой, логичный и понятный – а где нам брать людей? Война – мерзкое явление", – подчеркнул он.

Также, по словам Черника, украинским обществом давно завладел миф о том, что на войну должны отправляться в основном воины-профессионалы. По мнению эксперта, это утверждение не соответствует действительности. Поскольку речь идет о защите Украины, то война ‒ ничуть уже не работа, а простое выполнение обязанности каждого гражданина, прописанной в Конституции.

Все военнообязанные мужчины смогут покидать Украину, говорит Черник, только при одном условии ‒ когда закончится действие военного положения. Вместе с ним прекратится всеобщая мобилизация и призыв в армию.

Напомним, ранее Кабмин расширил перечень категорий украинцев, которым можно будет пересекать границу во время военного положения – теперь такого право получили моряки. Но - исключительно после согласования с территориальным центром комплектования. Соответствующее решение чиновники приняли 27 августа.

Ранее в Украине продлили действие военного положения и сроки мобилизации почти до конца осени - 21 ноября. Соответствующее решение приняла Верховная Рада Украины. Документы внес в парламент президент Украины Владимир Зеленский. "За" проголосовали 328 народных депутатов.

Стоит отметить, что на протяжении этого времени военнообязанным мужчинам и мужчинам призывного возраста нельзя покидать территорию страны.

Другие новости:

война России и Украины Петр Черник
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