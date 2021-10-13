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Украинцам устроят "карантинные рейды": кого и как будут проверять

13 октября 2021, 15:01
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Контроль за соблюдение мер карантина решили усилить на совещании Минздрава, Нацполиции и Госпотребслужбы.

полиция, карантин
Контроль за соблюдением карантинных правил будет усилен / Униан

Министерство здравоохранения Украины, Нацполиция и Госпотребслужба обсудили сотрудничество по противодействию коронавирусу.

В частности, на совещании речь шла о наработке алгоритма действий по проведению превентивных мероприятий в местах большого скопления людей, а также обеспечение соблюдения карантина, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин отметил, что 16 регионов находятся на "оранжевом" уровне (по состоянию на 12 октября).

"Это является зоной усиленного контроля, где мы должны использовать все имеющиеся ресурсы и возможности, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации", — отметил Кузин.

По его словам, важный действенный контроль:

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  • за соблюдением маскового режима,
  • за условиями перевозок,
  • за работой заведений общественного питания и развлекательными заведениями.

Что говорят в Нацполиции и Госпотребслужбе

"Необходимо наработать механизмы, порядок взаимодействия, учитывая количество санитарных врачей, работников Госпотребслужбы и Национальной полиции Украины, которые будут вовлечены в эти процессы. Кроме того, мы должны четко понимать ответственных лиц", — заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.

По его словам, критическим моментом является деятельность развлекательных заведений, в том числе ночных клубов, рынков, заведений общественного питания.

"Правительство, понимая, что бизнес, который платит гражданам заработную плату и наполняет бюджет государства, должен работать, давать возможность их работы даже в "красной" зоне. Обязательным условием такой работы является также подтверждение клиентами и персоналом своей COVID-безопасности", — сказал Игорь Клименко.

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"Мы продолжим работу совместных рейдовых групп сотрудников Госпродпотребслужб и полиции по проверке заведений общественного питания, развлекательных центров, торговых центров и магазинов", — сказала глава Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая.

Напомним, по состоянию на утро среды, 13 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 16 309 жителей страны. В том числе заболели 1588 детей и 288 медработников. За минувшие 24 часа был госпитализирован 4901 человек; летальных случаев - 471 (сутками ранее было 352); выздоровели - 6 462 человека.

Автор: Сергей Кущ
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