Украинцев без COVID-прививки не пустят в транспорт: кого не коснутся новые правила

Новые правила вступают в силу с 21 октября / ternopilcity.gov.ua

Новые правила перевозок пассажиров между регионами, которые начнут действовать с 21 октября, не будут касаться несовершеннолетних пассажиров.

С таким заявлением выступил Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, сообщает пресс-служба ведомства.

"Дети до 18 лет смогут пользоваться общественным транспортом в поездках между регионами без предъявления негативных тестов на COVID-19 и сертификатов или международных свидетельств о прививках. Для детей старше 12 лет остается обязательное правило использовать защитные маски во время пребывания в общественных местах, в частности транспорте", — пояснил Ляшко.

Без прививки или теста в автобус не пустят

11 октября на заседании Кабинета министров ужесточили правила для пассажирских перевозок в регионах, где установили "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень епидопасности - с 21 октября все пассажиры и водители межрегиональных перевозок должны иметь отрицательный ковид-тест или прививки.

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