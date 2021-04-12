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Украинцам рассказали, как вести себя в условиях ЧС военного характера

12 апреля 2021, 18:48
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В ГСЧС дали рекомендации, как вести себя в условиях чрезвычайных ситуаций военного характера.

Донбасс
/ Фото: REUTERS

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали о необходимых действиях населения в условиях чрезвычайных ситуаций военного характера.

Как советуют в ГСЧС, при первой возможности вместе с семьей необходимо покинуть опасную зону. В случае невозможности выехать лично, отправить детей и пожилых людей к родственникам, знакомым. Также необходимо взять с собой все документы, ценные вещи и бумаги.

Также необходимо подготовить экстренный чемоданчик с вещами, которые могут понадобиться при нахождении в зоне ЧС или при эвакуации в безопасные районы.

Экстренный чемодан, как правило, представляет собой прочный и удобный рюкзак от 25 литров и более, содержащий необходимый индивидуальный минимум одежды, предметов гигиены, медикаментов, инструментов, средств индивидуальной защиты и продуктов питания. Все вещи должны быть новыми (периодически возобновляемыми) и не использоваться в повседневной жизни.

Экстренный чемоданчик предназначен для максимально быстрой эвакуации из зоны чрезвычайного события – землетрясения, наводнения, пожара, в случае обостренной криминогенной обстановки, эпицентр военных действий.

Правила поведения в условиях чрезвычайной ситуации военного характера:

  • сохранять личное спокойствие, не реагировать на провокации;
  • не давать знать о своих будущих действиях малознакомым людям и знакомым с ненадежной репутацией;
  • всегда иметь при себе документ, удостоверяющий личность, сведения о группе крови;
  • знать местоположение защитных сооружений гражданской обороны вблизи места жительства, работы, в местах частого посещения. Без необходимости стараться как можно меньше находиться вне места жительства, работы и в малознакомых местах;
  • при выходе из помещений, передвижении ступенями многоэтажек или в сооружениях гражданской обороны соблюдать правила правой руки во избежание давки. Пропускать вперед и оказывать помощь женщинам, детям, пожилым людям и инвалидам;
  • избегать мест скопления людей;
  • не вступать в споры с незнакомыми людьми, избегать возможных провокаций;
  • в случае получения любой информации от органов государственной власти о возможной опасности или мер по повышению безопасности передать ее другим людям;
  • при появлении вооруженных людей, военной техники, беспорядков немедленно покинуть этот район, усилить внимание и по возможности также оставить этот район в случае появления средств массовой информации стороны-агрессора;
  • о людях, которые не ориентируются на местности, говорят с акцентом, имеют нехарактерную внешность, осуществляют противоправные и провокационные действия, осуществляют непонятную работу и т.д., - немедленно проинформировать органы правопорядка, местные власти, военных;
  • в случае попадания в район обстрела – спрятаться в ближайшее защитное сооружение гражданской обороны, убежище. В случае отсутствия приспособленных хранилищ, для укрытия использовать неровности рельефа (канавы, окопы, углубление от взрывов и т.д). В случае внезапного обстрела и отсутствии вблизи сооружений гражданской защиты, убежища и укрытия – лечь на землю головой в сторону, противоположную взрывам. Голову следует прикрыть руками. Не выходить из укрытия до конца обстрела;
  • оказывать первую помощь другим людям в случае их ранения. Вызвать скорую помощь, представителей ГСЧС Украины, органов правопорядка, при необходимости – военных;
  • в случае, если вы стали свидетелем ранения или смерти людей, противоправных к ним действий (арест, похищение, избиение и т.д.), следует постараться выяснить и сохранить как можно больше информации о них и обстоятельства происшествия для оказания помощи, поиска, установления личности и т.п. Необходимо помнить, что вы сами или близкие вам люди, также могут оказаться в затруднительном положении и будут нуждаться в помощи.

В условиях чрезвычайной ситуации не рекомендуется:

  • подходить к окнам, если услышите выстрелы;
  • наблюдать за ходом боевых действий;
  • стоять или переходить под обстрелом;
  • конфликтовать с вооруженными людьми;
  • носить армейскую форму или камуфлированную одежду;
  • демонстрировать оружие или предметы, похожие на него, подбирать брошенное оружие и боеприпасы.

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При обнаружении взрывоопасных предметов запрещается:

  • перекладывать, перекатывать с одного места на другое;
  • собирать и хранить, нагревать и ударять;
  • пытаться разряжать и разбирать;
  • изготавливать различные предметы;
  • использовать заряды для разведения огня и освещения;
  • приносить в помещение, закапывать в землю, бросать в колодец или реку.

Война на Донбассе - о чем ранее сообщал Главред:

ГСЧС чрезвычайная ситуация режим чрезвычайного положения
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