Украинцев предупредили о возможных блэкаутах: какими продуктами нужно запастись

В Минэнергетики признают, что массовые отключения света (блэкауты) могут вернуться ‒ но только в случае масштабных обстрелов русскими оккупантами энергоинфраструктуры Украины. Об этом рассказал министр энергетики Герман Галущенко.
Но, по его словам, к возможным проблемам лучше подготовиться заранее. В первую очередь, запастись едой, которую можно съесть без приготовления, а также средствами утепления и обогрева.
Как говорят эксперты, возможные обстрелы могут создать многим украинцам сложности с приготовлением горячей пищи – особенно тем, у кого установлены электроплиты, а не газовые плиты. Выйти из ситуации помогут газовая горелка и некоторые продукты (у которых долгий срок хранения).
Самого небольшого газового баллона хватит на неделю для одного или двух человек. А баллоны емкостью в два-десять литров способны будут "прокормить" гораздо больше людей в течение довольно длительного периода.
Сама же еда должна быть такой, чтобы ее можно было легко приготовить либо съесть в готовом видел, рекомендует известный блогер блогер Кирилл "Ронин" Данильченко.
В частности, говорит он, обязательно нужно купить:
- вермишелью типа "паутинка";
- овсяными хлопьями;
- цукатами;
- изюмом;
- орехами;
- семечками;
- сухофруктами;
- шоколадом;
- энергетическими батончиками;
- медом;
- салом;
- консервами.
В блэкаут помогут также и цельнозерновые сухие завтраки, и молоко длительного хранения, а также сушеные картофельные хлопья.
Напомним, ранее в Минэнергетики признали что массовые отключения света могут вернуться. Однако это может повториться, если произойдет масштабный обстрел россиянами энергоинфраструктуры страны. Тем не менее, к возможным проблемам лучше подготовиться.
До того стало известно, каким городам зимой угрожают проблемы со светом. В зоне повышенного риска проблем с электроэнергией и отоплением будут и прифронтовые города Украины, считает эксперт в сфере энергетики.
В Укрэнерго сделали прогноз, что будет со светом в сентябре-октябре. Риск атак оккупантов агрессора РФ по энергетической инфраструктуре Украины этой осенью остается высоким, сказал Кудрицкий.
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