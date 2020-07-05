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В посольстве рассказали о задержанных в Греции украинских туристах

Дипломаты используют все сферы влияния, чтобы избежать процедуры депортации.

5 июля 2020, 20:38
Дипломаты пытаются предотвратить депортацию украинцев из Греции / Фото: Европейская правда

В Греции сотрудники украинского посольства активно работают над тем, чтобы граждан Украины, которых задержали в аэропорту Афин, отпустили домой без штампа в паспорте о депортации.

"Консулы Украины сотрудничают с соответствующими государственными структурами Греции для того, чтобы к непропущенным гражданам Украины, которые отнесены к категории "нежелательные", не применялась процедура "депортации", - сказано в сообщении посольства Украины в Греции.

В дипломатическом учреждении уже проанализировали, какими рейсами украинцы могут вернуться домой при реализации благоприятного сценария развития событий.

"Возвращение наших граждан домой возможно первыми обратными рейсами Афины-Киев: Wizzair - 7 июля в 21:55, Ryanair - 6 июля (относительно точного времени рейса ожидается подтверждение)", - добавили в посольстве.

По словам сотрудников посольства, граждане должны тщательно изучать правила въезда в ту или иную страну после пандемии Covid-19, чтобы не оказаться заложниками досадной ситуации.

"Вся информация об отсутствии разрешения украинцам на въезд в Грецию размещена на карте МИД Украины, сайте и Facebook посольства. К сожалению, это не первый случай, когда упомянутые авиакомпании берут на борт граждан Украины на рейсы в Афины, несмотря на сохранение ограничительных мер по въезду в Грецию", - подытожили в посольстве.

Украинцы в Греции

Как ранее сообщалось, вечером накануне в аэропорту Афин задержали 17 граждан Украины, которые прилетели рейсами из Киева. Причина - запрет на въезд из-за высоких показателей коронавируса.

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