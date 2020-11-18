Украинцы задолжали более 20 миллиардов гривен за газ

Ситуация по долгам достигла апогея в восточных областях страны.
Долг населения Украины за потребленный природный газ и услугу по его доставке на начало октября 2020 года достиг огромной цифры в 21,1 миллиард гривен.
Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, критическая ситуация с задолженностью сложилась в Донецкой, Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях.
Отметим, долги жителей каждого из восточных регионов превышают два миллиарда гривен. При этом регулярно платят за газ бытовые потребители Ровенской, Кировоградской и Черкасской областей.
В целом по Украине долг населения за жилищно-коммунальные услуги достиг 54,3 млрд гривень. При этом доля газовых долгов является самой значительной в структуре задолженности населения за ЖКУ. В частности, за тепло и горячую воду долг населения, по состоянию на 30 сентября, составил 16,3 млрд, а за поставку и распределение электроэнергии - 4,98 млрд гривень.
Читайте такжеМиллионы украинцев могут остаться без газа: в чем причинаУточняется, что после открытия рынка природного газа для населения с 1 августа 2020 года наблюдается катастрофическое падение уровня расчетов за потребленный газ со стороны бытовых потребителей. По данным Ассоциации, за потребленное в сентябре 2020 года "голубое топливо" рассчиталось чуть более 40% домохозяйств.
Цены на газ - что было ранее:
Нафтогаз повысил цену на "голубое топливо" с 4,7 до 6,33 гривны за кубометр – такая цена на газ действует с 1 ноября 2020.
Нафтогаз Украины повысил цену газа для производителей тепла в октябре. Она составит 5,37 гривны за кубометр – это на 24,4% больше сентябрьской стоимости в 4,32 гривны.
Аналитик Егор Комов прогнозировал, что в Украине зимой подорожает тариф на газ, что связано с пиковым периодом потребления "голубого топлива". По его словам, уже в декабре на рынке стоимость кубометра газа может подскочить до 7 грн.