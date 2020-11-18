Украинцы задолжали более 20 миллиардов гривен за газ

Украинцы накопили серьезные долги за газ / УНИАН

Долг населения Украины за потребленный природный газ и услугу по его доставке на начало октября 2020 года достиг огромной цифры в 21,1 миллиард гривен.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, критическая ситуация с задолженностью сложилась в Донецкой, Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Отметим, долги жителей каждого из восточных регионов превышают два миллиарда гривен. При этом регулярно платят за газ бытовые потребители Ровенской, Кировоградской и Черкасской областей.

В целом по Украине долг населения за жилищно-коммунальные услуги достиг 54,3 млрд гривень. При этом доля газовых долгов является самой значительной в структуре задолженности населения за ЖКУ. В частности, за тепло и горячую воду долг населения, по состоянию на 30 сентября, составил 16,3 млрд, а за поставку и распределение электроэнергии - 4,98 млрд гривень.

Читайте такжеМиллионы украинцев могут остаться без газа: в чем причинаУточняется, что после открытия рынка природного газа для населения с 1 августа 2020 года наблюдается катастрофическое падение уровня расчетов за потребленный газ со стороны бытовых потребителей. По данным Ассоциации, за потребленное в сентябре 2020 года "голубое топливо" рассчиталось чуть более 40% домохозяйств.

Цены на газ - что было ранее: