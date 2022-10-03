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Украине не дают средства ПВО, которые способны перехватывать ядерные ракеты - Гончар

3 октября 2022, 04:45

США и Великобритания имеют вооружение, которые способны перехватить ядерные ракеты.

Владимир Путин, ядерное оружие, ядерная угроза, ядерный удар
США и Великобритания имеют средства для перехвата ядерных ракет / Коллаж фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Украине не дают средства противовоздушной обороны, которые способны перехватывать ядерные ракеты. США и Великобритания могут "ловить" такие ракеты. Об этом в интервью Главреду рассказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар.

Так, например, у США есть зенитный ракетный комплекс Patriot. Однако процесс передачи подобного вооружения достаточно сложный, ведь в первую очередь эти системы ПВО касаются не украинской территории.

"Оперативно нам никто ничего не предоставит, потому что это довольно сложные системы и нужно время на их освоение, да и без американского персонала они не смогут быть эффективно использованы", - сказал Михаил Гончар.

Эксперт убежден, если Путин захочет применить ядерное оружие, то последствия для России будут хуже, чем он себе их представляет. При чем эти последствия будет нести комплексный характер.

"Я этого не исключаю, потому что сделать операцию по подрыву трубопровода, пусть там и небольшая глубина, потому что Балтийское море - это не Черное море, под силу силам спецопераций лишь нескольких стран. Или же это может быть глубокое киберпроникновение в систему управления газопроводом для того, чтобы поиграть с давлением и вызвать такую аварию", - сказал Гончар.

Ядерный шантаж РФ

Президент России Владимир Путин 21 сентября в своем выступлении, в ходе которого было объявлено о частичной мобилизации в стране-агрессоре и готовности Москвы признать результаты "референдумов" на оккупированных территориях Украины, пригрозил миру ядерным оружием.

"Россия также располагает различными системами поражения и по отдельным компонентам более современными, чем у стран НАТО. При угрозе своей территориальной целостности Россия использует все имеющиеся средства, это не блеф", - сказал глава Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не думает, что российский диктатор Владимир Путин блефует, когда прибегает к угрозам ядерным оружием.Зеленский отметил, что мир должен давить на Путина и не разрешать продолжение его ядерных угроз.

"Возможно, вчера это был блеф. Сейчас это может быть реальностью", – сказал глава государства в интервью CBS News.

26 сентября пресс-секретарь администрации президента США Карин Жан-Пьер заявила, что на данный момент Вашингтон не видит никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, но к угрозам российского диктатора Владимира Путина относится крайне серьезно.

Заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев разразился новыми ядерными угрозами. По его словам, РФ может применить ядерное оружие при нападении на ее территорию или ее союзников.

Другие новости:

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