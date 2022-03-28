Украине не нужен замороженный конфликт: Зеленский прокомментировал предложение ввести миротворцев

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сама решит, будут ли на ее территории миротворцы или нет.
Президент Владимир Зеленский заявил, что не совсем понимает идею Польши ввести в Украину миротворцев НАТО. По его словам, это может заморозить войну с Россией.
"Полностью это идея Польши — вводить в Украину миротворческие силы. Я пока не понимаю до конца это предложение. Нам не нужен замороженный конфликт на территории нашего государства, я это на нашей встрече с польскими коллегами объяснил. Я знаю, что они продолжили эту риторику", - заявил Зеленский в интервью независимым российским СМИ.
Президент добавил, что Украина сама решит, будут ли на ее территории миротворцы или нет.
"К счастью, или к сожалению, это пока наша страна, а я президент, поэтому пока мы будем решать, будут ли тут те или иные силы", - отметил Зеленский.
Миротворцы НАТО в Украине
15 марта вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил о необходимости введения миротворческой миссии в Украину. По его мнению, такая миротворческая миссия должна заниматься не только гуманитарными вопросами, но и помогать Украине защищать землю.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг неоднократно отмечал, что Альянс не будет размещать войска в Украине. По его словам, он понимает разочарование и боль президента Владимира Зеленского и украинского народа, но для Североатлантического альянса крайне важно избежать эскалации войны в Европе.
Постоянный представитель Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд, заявила, что страны НАТО могут принять решение о вводе войск в Украину, хотя США наверняка не будут вводить на территорию этой страны свои войска.
24 марта по итогам чрезвычайного саммита глав государств и правительств стран-членов Альянса Столтенберг заявил, что предложение Польши о размещении миротворческих сил в Украине не нашло поддержки.
В частности, Венгрия и Германия выступили решительно против введения миротворцев НАТО в Украину.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил: если Североатлантический альянс введет в Украину своих миротворцев, это повлечет прямое столкновение НАТО с Россией.
Другие новости:
- "Если они нервничают, то мы всё правильно делаем": Зеленский отреагировал на запрет его интервью в РФ
- Путин может нажать "ядерную кнопку", если не возьмет Киев, но его могут остановить 5 человек – Грозев
- Мир и восстановление нормальной жизни: Зеленский назвал цель Киева на переговорах с Россией
- Зеленский назвал уступку, на которую Украина готова пойти в переговорах с РФ