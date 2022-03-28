Украине не нужен замороженный конфликт: Зеленский прокомментировал предложение ввести миротворцев

Ранее в Польше говорили о необходимости введения миротворческой миссии в Украину / Фото Reuters

Президент Владимир Зеленский заявил, что не совсем понимает идею Польши ввести в Украину миротворцев НАТО. По его словам, это может заморозить войну с Россией.

"Полностью это идея Польши — вводить в Украину миротворческие силы. Я пока не понимаю до конца это предложение. Нам не нужен замороженный конфликт на территории нашего государства, я это на нашей встрече с польскими коллегами объяснил. Я знаю, что они продолжили эту риторику", - заявил Зеленский в интервью независимым российским СМИ.

Президент добавил, что Украина сама решит, будут ли на ее территории миротворцы или нет.

"К счастью, или к сожалению, это пока наша страна, а я президент, поэтому пока мы будем решать, будут ли тут те или иные силы", - отметил Зеленский.

Миротворцы НАТО в Украине

15 марта вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил о необходимости введения миротворческой миссии в Украину. По его мнению, такая миротворческая миссия должна заниматься не только гуманитарными вопросами, но и помогать Украине защищать землю.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг неоднократно отмечал, что Альянс не будет размещать войска в Украине. По его словам, он понимает разочарование и боль президента Владимира Зеленского и украинского народа, но для Североатлантического альянса крайне важно избежать эскалации войны в Европе.

Постоянный представитель Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд, заявила, что страны НАТО могут принять решение о вводе войск в Украину, хотя США наверняка не будут вводить на территорию этой страны свои войска.

24 марта по итогам чрезвычайного саммита глав государств и правительств стран-членов Альянса Столтенберг заявил, что предложение Польши о размещении миротворческих сил в Украине не нашло поддержки.

В частности, Венгрия и Германия выступили решительно против введения миротворцев НАТО в Украину.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил: если Североатлантический альянс введет в Украину своих миротворцев, это повлечет прямое столкновение НАТО с Россией.

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