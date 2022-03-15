Украине нужен союз со страной, имеющей ядерное оружие – секретарь СНБО Данилов

Алексей Данилов / УНИАН

Властям Украины необходимо заключить новый оборонный союз, в котором обязательно должна быть страна, у которой есть в распоряжении ядерные ракеты. С таким заявлением выступил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает пресс-служба ведомства.

"Куча международных организаций, созданных после Второй мировой, ни на что не влияют, а только выражают обеспокоенность. Украине необходимо заключить новый оборонный союз, в котором обязательно должна быть страна с ядерным оружием. Пока это Великобритания", ‒ говорит чиновник.

По словам секретаря СНБО, действия армии оккупантов давно вышли за все возможные рамки.

"Действия русской армии в Украине выходят за пределы здравого смысла. Им безразлично даже о своих погибших. Для них жизнь человека ничего не стоит. Такая страна, такие вожди", ‒ подытожил он.

Читайте такжеУкраина не вступит в НАТО: надо рассчитывать на себя и страны-партнеры – Зеленский

Напомним, ранее сообщалось о том, что НАТО будет защищать свои грузы с оружием в Украине от возможных атак российских захватчиков.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во время телемарафона.

Кроме того, чиновник добавил, что Россия планирует совершать дальнейшие вооруженные нападения на страны Восточной Европы. По его словам, следующим объектом российского вторжения после Украины может стать Литва.