Мир должен признать Россию ядерным террористом - Данилов

Что касается ядерного шантажа Российской Федерации, будьте уверены, мы спокойно к этому относимся, заявили в СНБО.
Украинские власти "спокойно относятся" к ядерному шантажу со стороны Москвы, в то же время мир должен признать Россию государством, занимающимся ядерным терроризмом.
"Что касается ядерного шантажа Российской Федерации, будьте уверены, мы спокойно к этому относимся. Они могут пойти на что угодно. Они настолько профессионально могут придумывать какие-то мифы... Уже даже пришли к тому, что якобы коронавирус вішел из украинских лабораторий", - сказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, пишет Укринформ.
В контексте ядерной безопасности, которая оказалась под угрозой из-за захвата российскими войсками Чернобыльской и Запорожской атомных электростанций, он подчеркнул, что международное сообщество должно признать РФ государством, занимающимся ядерным терроризмом.
Секретарь СНБО также отметил необходимость привлечения усиленной помощи и поддержки со стороны других государств для противостояния российской военной агрессии.
Напомним, в ГУР заявили, что российские оккупанты планируют устроить теракт в Чернобыльской зоне отчуждения, чтобы впоследствии обвинить Украину.
Также 9 марта сообщалось, что системы мониторинга ядерных материалов на Чернобыльской АЭС прекратили передачу данных в МАГАТЭ (Международное агентство атомной энергии). То, что происходит, прокомментировал советник главы офиса президента Михаил Подоляк, назвав ситуацию "очень опасной".
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