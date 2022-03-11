Если бы мир отреагировал на вторжение в Крым, войны бы не было - Эрдоган

Эрдоган высказался о войне с Россией / Reuters

Недостаточная реакция мирового сообщества на оккупацию Россией Крымского полуострова в 2014 году привела к нынешней агрессии России против Украины.

"Если бы весь Запад и весь мир подняли свой голос против вторжения в Крым в 2014 году, столкнулись ли мы с сегодняшней картиной? Но молчавшие об оккупации Крыма сейчас уже что-то говорят. Разве справедливость действует в одной части этого мира и недействительна в другой части? Что это за мир? К сожалению, международное сообщество не выявило необходимой чувствительности и не предоставило необходимой поддержки для устранения этой несправедливости", - сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия Анталийского дипломатического форума, пишет Укринформ.

По его убеждению, нынешней российской агрессии против Украины можно было бы избежать, если бы дипломатические инструменты раньше применялись более эффективно.

"Сегодня мы сталкиваемся с разрушительными и болезненными последствиями проблем, которые можно решить дипломатическим путем, если вовремя проявить сильную волю. Когда мы видим, как мирные жители покидают свои дома, дети, исполненные страха и тревоги, города в руинах, невинные гибнут, наша печаль растет в геометрической прогрессии", – сказал президент Турции.

Напомним, в ГУР заявили, что российские оккупанты планируют устроить теракт в Чернобыльской зоне отчуждения, чтобы впоследствии обвинить Украину.

Также 9 марта сообщалось, что системы мониторинга ядерных материалов на Чернобыльской АЭС прекратили передачу данных в МАГАТЭ (Международное агентство атомной энергии). То, что происходит, прокомментировал советник главы офиса президента Михаил Подоляк, назвав ситуацию "очень опасной".