Перехвачен план РФ по установлению контроля над Украиной

Среди прочего враг планирует установить контроль за АЭС и вернуть их к работе на российских тепловыделяющих элементах.
Сообщество InformNapalm перехватило план россиян, в котором детально расписано установление контроля над территорией Украины. В частности, в сфере энергетики. Его опубликовал Центр противодействия дезинформации.
Во-первых, враг планирует установить контроль за АЭС и вернуть их к работе на российских тепловыделяющих элементах.
Затем по плану национализация электросетей и стратегических объектов электрогенерации: ГЭС и большие ТЭС.
И заключающий этап - установление контроля за украинской газотранспортной системой.
Отмечается, что таким образом российские оккупанты стремятся взять под контроль ключевые элементы украинской энергетической отрасли и перевести ее на Россию.
Кроме того, в ЦПД подчеркнули, что контроль над ГТС Украины мог бы содействовать РФ в агрессивной политике "давления" на страны Европы.
Напомним, в ГУР заявили, что российские оккупанты планируют устроить теракт в Чернобыльской зоне отчуждения, чтобы впоследствии обвинить Украину.
Также 9 марта сообщалось, что системы мониторинга ядерных материалов на Чернобыльской АЭС прекратили передачу данных в МАГАТЭ (Международное агентство атомной энергии). То, что происходит, прокомментировал советник главы офиса президента Михаил Подоляк, назвав ситуацию "очень опасной".
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