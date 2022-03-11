Перехвачен план РФ по установлению контроля над Украиной

Опубликован план России по захвату Украины / t.me/Pravda_Gerashchenko

Сообщество InformNapalm перехватило план россиян, в котором детально расписано установление контроля над территорией Украины. В частности, в сфере энергетики. Его опубликовал Центр противодействия дезинформации.

Во-первых, враг планирует установить контроль за АЭС и вернуть их к работе на российских тепловыделяющих элементах.

Затем по плану национализация электросетей и стратегических объектов электрогенерации: ГЭС и большие ТЭС.

И заключающий этап - установление контроля за украинской газотранспортной системой.

Отмечается, что таким образом российские оккупанты стремятся взять под контроль ключевые элементы украинской энергетической отрасли и перевести ее на Россию.

Кроме того, в ЦПД подчеркнули, что контроль над ГТС Украины мог бы содействовать РФ в агрессивной политике "давления" на страны Европы.

Напомним, в ГУР заявили, что российские оккупанты планируют устроить теракт в Чернобыльской зоне отчуждения, чтобы впоследствии обвинить Украину.

Также 9 марта сообщалось, что системы мониторинга ядерных материалов на Чернобыльской АЭС прекратили передачу данных в МАГАТЭ (Международное агентство атомной энергии). То, что происходит, прокомментировал советник главы офиса президента Михаил Подоляк, назвав ситуацию "очень опасной".

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