Украинская делегация ТКГ приняла решение после заявления Пушилина

ТКГ обсудила провокацию Пушилина / УНИАН

В Киеве 6 сентября состоялось расширенное совещание украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, в рамках которого были проанализированы публичные заявления со стороны главы ДНР Дениса Пушилина и обстрел украинских позиций около Горловки, а также ранение военнослужащего.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, участники мероприятия провели анализ ситуации, заслушали доклады представителей рабочей группы, министерств и ведомств.

"Мы очень ценим режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, достигнутый 27 июля. Именно поэтому мы постоянно следим за тем, как выполняются договоренности, и нам важно, чтобы Нормандский процесс как можно скорее дал результат. Украинская сторона будет делать все для того, чтобы не допустить срыва перемирия на Донбассе", — подчеркнул глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

Читайте такжеУгроза Пушилина атаковать ВСУ: стало известно о реакции ЗеленскогоПо информации Офиса президента, представители ОБСЕ провели воздушное наблюдение в районе населенного пункта Шумы и не выявила никаких изменений в существующих позициях. Миссия опровергла заявления Пушилина, а украинская сторона не намерена отступать от договоренностей.

"Участники совещания подтвердили, что украинская сторона четко и последовательно соблюдает режим полного и всеобъемлющего прекращения огня", — говорится в сообщении.

Участники совещания обсудили вопиющий факт ранения украинского военнослужащего. Было принято решение, что провокации со стороны ЛДНР не станут основанием для срыва мирного процесса.

Перемирие на Донбассе: