Украинская делегация ТКГ приняла решение после заявления Пушилина

Киев будет стремиться исключительно к мирному разрешению конфликта.
В Киеве 6 сентября состоялось расширенное совещание украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, в рамках которого были проанализированы публичные заявления со стороны главы ДНР Дениса Пушилина и обстрел украинских позиций около Горловки, а также ранение военнослужащего.
Как сообщает пресс-служба Офиса президента, участники мероприятия провели анализ ситуации, заслушали доклады представителей рабочей группы, министерств и ведомств.
"Мы очень ценим режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, достигнутый 27 июля. Именно поэтому мы постоянно следим за тем, как выполняются договоренности, и нам важно, чтобы Нормандский процесс как можно скорее дал результат. Украинская сторона будет делать все для того, чтобы не допустить срыва перемирия на Донбассе", — подчеркнул глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.
Читайте такжеУгроза Пушилина атаковать ВСУ: стало известно о реакции ЗеленскогоПо информации Офиса президента, представители ОБСЕ провели воздушное наблюдение в районе населенного пункта Шумы и не выявила никаких изменений в существующих позициях. Миссия опровергла заявления Пушилина, а украинская сторона не намерена отступать от договоренностей.
"Участники совещания подтвердили, что украинская сторона четко и последовательно соблюдает режим полного и всеобъемлющего прекращения огня", — говорится в сообщении.
Участники совещания обсудили вопиющий факт ранения украинского военнослужащего. Было принято решение, что провокации со стороны ЛДНР не станут основанием для срыва мирного процесса.
Перемирие на Донбассе:
российско-террористические войска "ЛДНР" в воскресенье, 6 сентября, нарушили режим прекращения огня на 42 день перемирия.
российско-террористические войска "ЛДНР" в воскресенье, 6 сентября, нарушили режим прекращения огня на 42 день перемирия.
состоялось экстренное заседание политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по вопросам Донбасса. Глава украинской делегации Леонид Кравчук заявил, что слова Пушилина означают намерение боевиков обострить ситуацию на Донбассе.