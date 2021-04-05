Украинские чиновники запутались в вопросе денонсации Харьковских соглашений

Алексей Резников / УНИАН

Выход из "харьковских договоренностей" с Российской Федерацией станет последовательным политическим решением и одним из шагов по деоккупации Крыма, заявил вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

В КМУ объяснили необходимость денонсации Харьковских соглашений

Как подчеркнул он в комментарии LB.ua, "харьковские соглашения" уничтожали военно-морской потенциал Украины.

"Украине важно демонстрировать свою последовательную позицию относительно деоккупации Крыма и Севастополя. Денонсация "харьковских соглашений" - это символический политический сигнал. Он поможет привести ситуацию в соответствие со здравым смыслом. Потому что есть нонсенс: Севастополь и Крым оккупированы Россией, а если открыть базу законодательства, то увидим , что Харьковские соглашения по сей день отражаются как действующие. В то же время в Конституции Украины уже несколько лет записано, что не может быть на нашей территории иностранных военных баз. К тому же мы отменили договор "О дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией", который заключен в 1997 году ", - пояснил Резников.

Читайте также"Харьковские соглашения" вспомнили для удара по Порошенко - политологОн отмечает: важно, чтобы сейчас началась работа по исследованию всех обстоятельств подписания договоренностей.

"Сейчас важно, чтобы началась работа по анализу обстоятельств подписания соглашений. Ведь по большому счету Черноморскому флоту РФ была делегирована охрана морских границ Украины. То есть было принято стратегическое решение - остановить развитие ВМС Украины. Если за это привлекут виновных к ответственности, мы покажем, что как страна мы настроены очень серьезно", - пояснил он.

Денонсация Харьковских соглашений: позиция МИД

В сою очередь Министерство иностранных дел Украины выступает против денонсации "харьковских соглашений". В ведомстве уверены, что за нарушение условий договоренностей можно получить компенсацию от России за оккупацию Крыма, рассказал спикер МИД Олег Николенко.

По его словам, подписанный в 2010 году Виктором Януковичем документ фиксирует нарушение Россией своих юридических обязательств на фоне временной оккупации Крымского полуострова. Николенко отметил, что МИД еще в 2014 году был против денонсации "харьковских соглашений", и за семь лет войны ничего не изменилось.

"Наши аргументы таковы: соглашение фиксирует временный характер базирования ЧФ, оставляет действующими обязательства России не иметь в его составе ядерного оружия, устанавливает общую численность личного состава, кораблей, вооружений и определяет места временной дислокации, обязывает военные формирования флота уважать суверенитет и законодательство Украины. Нарушение положений соглашения предоставляет нам дополнительные аргументы при возможном рассмотрении в международных судах вопросов привлечения России к ответственности и компенсации убытков за оккупацию Крыма", - пояснил спикер МИД Украины.

Читайте такжеРазумков рассказал, что грозит депутатам за Харьковские соглашенияНиколенко отметил, что за размещение в Крыму Черноморского флота Россия перед Украиной несет и финансовые обязательства. А игнорирование взаимных расчетов создает основания для долговых исков.

"Украинская сторона проводит системную работу для восстановления нарушенных прав Украины. Вернемся также и к вопросам реституции, в частности по договору о ЧФ РФ", - добавил представитель МИД.

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