Украинские десантники озвучили сумасшедшие потери РФ за время Курской операции

Не обошлось и без пленных и потерь в технике.

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Украинские десантники назвали потери рф за время Курской операции / Коллаж Главред, фото: facebook.com/uaairborne

В материале:

Какие сейчас потери врага живой силой

Сколько военный РФ было взято в плен

Во время операции в Курской области Десантно-штурмовым войскам ВСУ удалось ликвидировать почти 8 тысяч российских солдат.

Санитарные и безвозвратные потери среди оккупантов составили 7980 человек, сообщили на Facebook-страничке командования.

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Также нашим десантникам удалось уничтожить и повредить в Курской области 58 танков, 162 БМП, 46 БТР, 136 артсистем, две РСЗО, 592 единицы автомобильной техники, 46 станций РЭБ и другой спецтехники россиян.

Украинские десантники уничтожили три вертолета (два Ка-52 и Ми-8) и 146 беспилотников РФ, среди которых 34 ударных ("Ланцет" и Shahed).

Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области – военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа пересели украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории – более 35 километров. Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

Также было подавлено (сорвано выполнение задач) средствами РЭБ 9874 вражеских fpv-дронов, добавили в командовании ДШВ ВСУ.

"Были взяты в плен почти 300 военнослужащих противника, а также захвачены девять танков, четыре БТР, девять пушек, шесть минометов", – говрится в сообщении.

Операция ВСУ в Курской области

Напомним, что в DeepState заявили о том, что ВСУ освободили еще несколько сел в Курской области. Обновленная карта боевых действий, опубликованная DeepState, свидетельствует о том, что украинские войска продвинулись на север и взяли под контроль села Ветряно и Дуровка. Также ВСУ заняли часть населенного пункта Журавли.

ВСУ уверенно продвигаются к новым рубежам в Курской области. По данным российских источников, ВСУ продвинулись на запад от Медвежьего и в полях к югу от Теткино. Кроме этого штурмовые действия украинских сил продолжались возле Веселого, Обуховки и Нового Пути.

ВСУ прорвали границу РФ на новом направлении. На видеозаписях о новом прорыве в Курской области в четверг, похоже, изображены бронированные грузовики Kirpi турецкого производства, которые популярны среди украинской морской пехоты.

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