Украинские десантники разгромили морпехов "элитной" бригады РФ на Курщине

Российские морские пехотинцы пытались штурмовать украинские позиции, однако у них ничего не получилось.

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Постоянные разгромы демотивируют оккупантов и они бегут с позиций / Коллаж: Главред, фото: 95 ОДШБР

Что сообщили в ДШВ:

Враг совершил неудачную атаку на позиции украинских десантников

Всю штурмовую группу РФ уничтожили

Оккупанты все чаще убегают с поля боя

Воины 95 бригады ДШВ отбили штурм морпехов так называемой "элитной" 155 бригады страны-агрессора России, военнослужащие которой неоднократно совершали преступления в отношении украинских военнопленных.

Как сообщили в ДШВ, оккупанты предприняли попытку атаковать позиции 95 ОДШБ в Курской области, в результате чего завязался бой. Но, в результате все штурмовая группа россиян была уничтожена.

видео дня

Согласно видео, которое опубликовали украинские десантники, им удалось ликвидировать около 10 морпехов РФ, среди которых, вероятно, были "кадыровцы". Кроме этого, после отражения штурма стало известно, что российские военные из состава 155 ОБРМП все чаще пытаются убежать с линии фронта.

"Из радиоперехватов стало известно, что среди личного состава подразделений 155 ОБРМП продолжают учащаться случаи самовольного оставления районов выполнения боевых задач, в связи с чем личному составу угрожают расстрелом в случае самовольного оставления позиций", - говорится в сообщении.

Что такое Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины? Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный действовать как воздушный десант, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу врага. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части, пишет Википедия.

Уничтожение армии РФ в Курской области

Напомним, Главред сообщал, что украинские военные из 47 отдельной механизированной бригады в ходе участия в боевых действиях на территории Курской области смогли ликвидировать 785 российских военных и уничтожить десятки единиц военной техники врага. В этом украинцам помогла американская техника, в частности БМП М2 Bradley.

БМП М2 Bradley / Инфографика: Главред

Накануне разведчики 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады успешно уничтожили штурмовую группу 155-й бригады морской пехоты РФ. Оккупанты занимались минированием дорог в Курской области.

Ранее в Курской области в результате штурмовых действий бойцов 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады было уничтожено несколько военных преступников из состава 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ.

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