Украинские военные эвакуировали принудительно мобилизованных в "ЛНР": как спастись от оккупантов

Украинск военные эвакуировали принудительно мобилизованных мужчин из "ЛНР" / скриншот

Российские оккупанты принудительно эвакуируют мужчин из "ЛНР" и "ДНР" в армию оккупантов. Украинские защитники смогли эвакуировать двух таких мужчин. Об этом сообщило международное разведывательное сообщество InformNapalm.

Сообщается, что мужчины узнали о возможности спастись от оккупантов. Для этого было необходимо просто сдаться в плен.

Представители сообщества вместе с бойцами Сил специальных операций Украины встретили принудительно мобилизованных и доставили в безопасное место. В дальнейшем мужчины не будут участвовать в боевых действиях.

Эвакуированным мужчинам предоставили убежище. Также они смогут вернуться к мирной жизни недалеко от линии фронта.

Напомним, ранее сообщалось о том, что раненым боевикам"ЛНРовцам" русские придумывают болезни, чтобы не выплачивать компенсации. Самые популярные диагнозы - остеохондроз и язва.

"На оккупированных РФ территориях украинского Донбасса, мужчин призывного возраста хватают прямо на улицах и тащат в военкоматы, чтоб использовать их как пушечное мясо при будущих возможных боевых действиях. Некоторые, ходят по улице переодевшись в женское платье. Это не шутка и не преувеличение - это реальность!", — до того писал в Facebook советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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