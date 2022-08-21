Украинские военные эвакуировали принудительно мобилизованных в "ЛНР": как спастись от оккупантов

Принудительно мобилизованные мужчины в дальнейшем не будут участвовать в боевых действиях.
Российские оккупанты принудительно эвакуируют мужчин из "ЛНР" и "ДНР" в армию оккупантов. Украинские защитники смогли эвакуировать двух таких мужчин. Об этом сообщило международное разведывательное сообщество InformNapalm.
Сообщается, что мужчины узнали о возможности спастись от оккупантов. Для этого было необходимо просто сдаться в плен.
Представители сообщества вместе с бойцами Сил специальных операций Украины встретили принудительно мобилизованных и доставили в безопасное место. В дальнейшем мужчины не будут участвовать в боевых действиях.
Эвакуированным мужчинам предоставили убежище. Также они смогут вернуться к мирной жизни недалеко от линии фронта.
Напомним, ранее сообщалось о том, что раненым боевикам"ЛНРовцам" русские придумывают болезни, чтобы не выплачивать компенсации. Самые популярные диагнозы - остеохондроз и язва.
"На оккупированных РФ территориях украинского Донбасса, мужчин призывного возраста хватают прямо на улицах и тащат в военкоматы, чтоб использовать их как пушечное мясо при будущих возможных боевых действиях. Некоторые, ходят по улице переодевшись в женское платье. Это не шутка и не преувеличение - это реальность!", — до того писал в Facebook советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
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