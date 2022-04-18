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Украинские защитники уничтожили разведгруппу войск РФ и поразили более 100 целей оккупантов

18 апреля 2022, 07:13

Общие потери путинской армии составили 60 оккупантов, 3 танка, 4 реактивные системы залпового огня, 7 бронированных машин пехоты и десанта и другая автотехника.

война, танк РФ
Российские оккупанты потеряли еще 16 единиц военной техники / Фото Reuters

За сутки 17 апреля защитники украинского неба поразили четыре вражеские цели: самолет типа Су, три вертолета (два Ми-24 и один Ка-52) и беспилотник Орлан-10.

Об этом говорится в сводке командования Воздушных сил ВСУ в Facebook.

Тем временем путинская армия продолжает бомбить мирные украинские города. Наибольшая активность врага фиксируется на временно оккупированных территориях восточных и южных областей Украины. Там россияне окопались и существенно нарастили свои средства ПВО.

"Впрочем, воины Вооруженных сил Украины и там наносят существенные потери оккупантам и на земле, и в воздухе. Истребители Воздушных сил продолжают патрулировать воздушное пространство и авиационное прикрытие войск, а ударная авиация наносит ракетно-бомбовые удары по позициям оккупационных войск", – говорится в сообщении.

Тем временем в пресс-службе Оперативного командования Юг сообщили, что российские захватчики продолжают тщетные попытки вернуть контроль над Александровкой в ​​Херсонской области (расстояние до облцентра - около 44 км).

"Отчаянные попытки проведения разведки боем обернулись уничтожением нашим подразделением вражеской разведгруппы", - рассказали военные.

Противник в течение суток произвел более 30 обстрелов позиции украинских военных на южном рубеже обороны.

При этом артиллерией и другими подразделениями группировки войск ВСУ было нанесено поражение более 100 вражеским целям в зоне столкновения.

"Общие потери захватчиков составили 60 рашистов и 16 единиц военной техники, среди которых: 3 танка, 4 реактивные системы залпового огня, 7 бронированных машин пехоты и десанта и другая автотехника", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Черном море корабельная группировка противника продолжает вести разведку и "психологическое и стратегическое давление угрозами ракетных ударов".

Как сообщал Главред, украинские защитники в 16-й раз разгромили позиции российских военных в Чернобаевке Херсонской области. Несмотря на низкую облачность и плотный дождь ВСУ удалось нанести точный удар и уничтожить обновленные склады с ракетными боеприпасами оккупантов, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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