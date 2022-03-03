Украинский спецназ показал все, что осталось от "кадыровцев"

Военный спецназ сделал утренние селфи на фоне захваченной "кадыровской" техники.
Элитный спецназ украинской армии Силы специальных операций захватили "кадыровскую" технику.
"Военный спецназ (ССО) сделали утренние селфи на фоне захваченной "кадыровской" техники. Бородачи-чучмеки, как уже не раз доказывалось, самые обычные трусы. А теперь еще и боятся ночью отойти в туалет и писают прямо в дорогие штанишки", – говорится в сообщении.
Ранее бойцы ССО выступили с предупреждением для оккупантов – армия Украины больше не берет в плен российских артиллеристов.
Ранее в Генштабе ВСУ предоставили оперативную информацию на утро 3 марта. Согласно данным, оккупационные войска, не преуспев почти во всех направлениях, на которых осуществляли продвижение вперед, вновь прибегли к тактике ночных обстрелов жилых кварталов крупных городов.
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