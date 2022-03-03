Украинский спецназ показал все, что осталось от "кадыровцев"

Украинский спецназ разделался с "кадыровцами" и показал захваченные трофеи / facebook.com/kaganecruslan

Элитный спецназ украинской армии Силы специальных операций захватили "кадыровскую" технику.

"Военный спецназ (ССО) сделали утренние селфи на фоне захваченной "кадыровской" техники. Бородачи-чучмеки, как уже не раз доказывалось, самые обычные трусы. А теперь еще и боятся ночью отойти в туалет и писают прямо в дорогие штанишки", – говорится в сообщении.

facebook.com/kaganecruslan

Ранее бойцы ССО выступили с предупреждением для оккупантов – армия Украины больше не берет в плен российских артиллеристов.

Ранее в Генштабе ВСУ предоставили оперативную информацию на утро 3 марта. Согласно данным, оккупационные войска, не преуспев почти во всех направлениях, на которых осуществляли продвижение вперед, вновь прибегли к тактике ночных обстрелов жилых кварталов крупных городов.

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