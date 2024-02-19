"Украинского агента" убили на Запорожье: в СБУ ответили на фейк ФСБ

Служба безопасности Украины высмеяла заявление ФСБ РФ о якобы "убитом во время закладки взрывчатки украинском агенте".
В украинской спецслужбе назвали театральным представлением информацию ФСБ, о якобы "убитом во время закладки взрывчатки украинском агенте". Об этом говорится в комментрии пресс-службы СБУ "Украинской правде"
"Правдоподобность заявлений и видео, которые распространяет ФСБ РФ, можно оценивать и комментировать исключительно через призму театральных постановок, которые российская спецслужба любит устраивать для своей аудитории, особенно накануне выборов", - отметили представители СБУ.
Они отметили, что постановки такого низкого уровня только разрушают устоявшийся миф о "российской театральной школе".
"Так же, как украинские воины разрушили миф о войсках РФ, как "второй армии мира". Поэтому советуем ФСБ привлекать к постановкам своих видео более профессиональных актеров, в частности из числа тех, которые уже получили подозрения от СБУ за свою пропагандистскую и антиукраинскую деятельность", - добавили в СБУ.
Что известно о фейке ФСБ
Ранее ФСБ сообщила о том, что якобы предотвратила убийство одного из "политических деятелей Запорожской области".
В российской спецслужбе утверждают, что "теракт" перед "выборами" готовил гражданин России Виталий Дятленко и что он был завербован Службой безопасности Украины.
ФСБ показала, как человек "под видом инвалида закладывал бомбу под машину".
При попытке задержания мужчина якобы оказал вооруженное сопротивление и его "нейтрализовали".
Ранее сообщалось о том, что ВСУ ликвидировали в Брянске группу сотрудников ФСБ. После прямого попадания 18 российских оккупантов были уничтожены сразу, еще двое – в тяжелом состоянии.
Как сообщалось ранее, ГУР атаковало беспилотниками здание ФСБ. В Курске произошло несколько взрывов, четкой информации о масштабах разрушения или пострадавших пока нет.
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