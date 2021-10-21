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Украину атаковал токсичный газ из-за извержения вулкана: синоптики рассказали об угрозе для людей

21 октября 2021, 20:22

В воздухе над Украиной концентрация серы.

небо
В воздухе над Украиной концентрация серы / flickr.com

На острове Пальма на Канарах продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Как сообщает пресс-служба Укргидрометцентра, токсический воздух уже достиг территории Украины.

Отмечается, что ученые обнаружили перемещения по территории Европы воздушных масс с повышенным уровнем концентрации диоксида серы SO2 (который выделяется при вулканических извержениях).

"В настоящее время, эти воздушные массы уже достигли территории Украины. Но, как отмечают ученые, волноваться все же не стоит! Ведь превышение концентраций SO2 наблюдается не в приземном слое атмосферы, а на больших высотах – 10-15 км", – пояснили украинские синоптики.

Укргидрометцентр добавляет, что на воздух это не влияет значительным образом. В случае выпадения осадков – образуется слабокислый дождь, который опять же, по словам ученых, не представляет существенной опасности для окружающей среды.

"По прогнозам, в течение следующих суток масса воздуха, содержащего превышенные концентрации SO2, уже практически полностью покинет территорию Украины, отходя в восточном направлении", – добавили в Укгидрометцентре.

Напомним, ранее на Сицилии вулкан Этна выбросил в небо огромный столб пепла. Его высота достигала 9 километров. Также наблюдался выброс лавы. Между тем, предыдущий выброс пепла из вулкана, который является крупнейшим действующим в Европе, достигал высоты в 4,5 километра.

viber
синоптики вулкан Укргидрометцентр Украина
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