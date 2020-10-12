В Украину идет циклон Gizela: синоптик предупредила о похолодании

В Украину идут сильные дожди /pinterest

Погода в Украине значительно ухудшится. Как прогнозируют синоптики в страну 13 октября придут сильный штормовой ветер и дожди.

Как сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook, завтра Украина будет одной из самых теплых стран Европы.

Температура воздуха в течение дня по всей территории Украины составит + 20 ... + 24, только в западных областях дожди снизят градуса до + 16 ...+ 19.

"Юго-восточный ветер ожидается порывистым, в западной части до штормового. Дожди пройдут в западной части Украины, подойдет циклон Gizela, вечером осадки усилятся, немного затронут также под конец дня Одесскую область", - написала Диденко.

По прогнозу Укргидрометцентра, в Киеве 13 октября будет самый теплый день в октябре. Температура воздуха поднимется до +20 градусов.

Погода в Украине на 13 октября

Кроме того, в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждают украинцев о сильном штормовом ветре 13 октября.

"Во вторник днем в западных и юго-западных областях ожидается сильный ветер. Его скорость будет достигать 15-20 м / с. Кроме того, в Карпатском регионе прогнозируются значительные дожди", - отметили в ГСЧС.

Погода в Украине - о чем сообщалось ранее:

По словам синоптиков, наслаждаться теплотой украинцам осталось совсем немного.​ Уже 14 октября, на Покров Пресвятой Богородицы в Украину прийдет настоящая осенняя погода, с дождями и холодным ветром.

А вот синоптик Укргидрометцентра Татьяна Адаменко​ дала прогноз относительно того, какой будет погода зимой-2020 в Украине. Она утверждает, что ждать снега украинцам не стоит, однако в стране будут ледяные дожди, оттепели и небольшие морозы.​