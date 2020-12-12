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Украину захлестнет еще одна болезнь: Степанов предупредил о новой опасности

12 декабря 2020, 22:18
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Новых пациентов будут принимать в тех же больницах, где лечат COVID-19.

Степанов
Максим Степанов / УНИАН

Министр здравоохранения Максим Степанов предупредил о том, что Украину ожидает волна еще одной болезни.

Как рассказал он в эфире телеканала Украина 24, в Украине в феврале помимо эпидемии коронавируса ожидается рост заболеваемости сезонным гриппом.

Глава Минздрава пояснил, что к этому времени страна должна подойти с минимальными показателями по заболеваемости коронавирусом.

"Если посмотреть чуть вперед, у нас в феврале ожидается традиционно рост заболеваемости по гриппу, и мы должны подойти к этому периоду с минимальными цифрами. Потому что грипп имеет такие же осложнения, как и коронавирус – пневмония", - уточнил он.

Министр здравоохранения обратил внимание на то, что пациентов с гриппом будут принимать те же больницы, в которых на сегодняшний день лечат COVID-19 и те же специалисты.

"Поэтому нам необходимо, чтобы наша медицинская система выдержала и чтобы мы уже до весны не уходили ни на какие жесткие карантины, чтобы мы придерживались установленных правил", - добавил Степанов.

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Коронавирус в Украине:

  • В Украине за минувшие сутки зарегистрировано 12 тыс. 811 новых случаев COVID-19, умерли 243 человека.
  • В частности, заболели 593 ребенка и 572 медработника.
  • Также за минувшие сутки был госпитализирован 3 тыс. 001 человек; выздоровели 13 тыс. 653 человека.
  • Проведено тестирований за сутки - 61 тыс. 571 (в том числе методом ПЦР - 40 тыс. 967, методом ИФА - 20 тыс. 604).
  • За все время пандемии в Украине заболели 885 тыс. 039 человек; выздоровел 494 тыс. 001 человек; умерли 14 тыс. 998.
  • Было проведено ПЦР-тестирований - 4 млн 998 тыс. 266.
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