Украину захлестнет еще одна болезнь: Степанов предупредил о новой опасности

Максим Степанов / УНИАН

Министр здравоохранения Максим Степанов предупредил о том, что Украину ожидает волна еще одной болезни.

Как рассказал он в эфире телеканала Украина 24, в Украине в феврале помимо эпидемии коронавируса ожидается рост заболеваемости сезонным гриппом.

Глава Минздрава пояснил, что к этому времени страна должна подойти с минимальными показателями по заболеваемости коронавирусом.

"Если посмотреть чуть вперед, у нас в феврале ожидается традиционно рост заболеваемости по гриппу, и мы должны подойти к этому периоду с минимальными цифрами. Потому что грипп имеет такие же осложнения, как и коронавирус – пневмония", - уточнил он.

Министр здравоохранения обратил внимание на то, что пациентов с гриппом будут принимать те же больницы, в которых на сегодняшний день лечат COVID-19 и те же специалисты.

"Поэтому нам необходимо, чтобы наша медицинская система выдержала и чтобы мы уже до весны не уходили ни на какие жесткие карантины, чтобы мы придерживались установленных правил", - добавил Степанов.

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