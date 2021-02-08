Украину заваливает снегом: где закрывают аэропорты и ограничивают движение

Обильные снегопады затруднили движение по автодорогам / if.dsns.gov.ua

По состоянию на 14 часов понедельника, 8 февраля, в Украине наблюдается местами небольшой снег во Львовской, Черкасской, Винницкой, Тернопольской, Житомирской, Ровенской, Волынской, Кировоградской, Киевской, Хмельницкой, Полтавской, Донецкой, Харьковской областях и в Киеве.

Как сообщили в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, обесточивание населенных пунктов отсутствует.

Где ограничат движение из-за снегопадов

Согласно решению КГГА о запрете въезда с 15:00 до Киева крупногабаритного транспорта, с целью недопущения накопления крупногабаритного транспорта в пределах Киевской области ограничено движение крупногабаритного транспорта в пределах Киевской (М-01 Киев-Чернигов, М-03 Киев- Харьков, М-05 Киев-Одесса,

М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель, Н-01 Киев-Знаменка, Н-08 Борисполь-Мариуполь), Полтавской (М-03 Киев-Харьков, Н-08 Борисполь-Мариуполь), Ровенской

/ dsns.gov.ua

(М-06 Киев-Чоп), Житомирской (М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель), Черкасской (М-05 Киев-Одесса, Н-01 Киев-Знаменка, Н-08 Борисполь-Мариуполь ) и Черниговской (М-01 Киев-Чернигов, Н-07 Киев-Сумы) областей.

Ограничено движение всех транспортных средств на автодороге Н-17 Маюничи-Торчин между пгт Торчин и с. Шклинь, а также тяжеловесных транспортных средств на некоторых дорогах общего пользования в пределах Волынской области.

/ dsns.gov.ua

Как уточнили в Укравтодоре, из-за сильных снегопадов движение грузового транспорта на дорогах государственного значения в Киевской области с 13:00 8 февраля будет ограничено.

Отмечается, что ограничение движения вводится в связи с неблагоприятными погодными условиями, которые могут вызвать образование пробок, а также необходимостью беспрепятственной работы снегоуборочной техники.

Снег и гололед на дорогах: где быть осторожными

В Укравтодоре отметили, что в течение ночи в Винницкой, Волынской, Житомирской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Киевской и Черкасской областях выпало от 3 до 15 см снега. Небольшой снег наблюдается в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Черновицкой, Херсонской и Харьковской областях. В Николаевской области идет снег с дождем при минусовой температуре, что сразу образует гололедицу.

/ facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

Отмечается, что средняя температура воздуха на большей части территории страны составляет от -7 до -13°С, в Черниговской и Сумской – от -12 до -18°С, в Одесской области – от -10 до +4°С.

Состояние покрытия дорогах государственного значения в большинстве областей заснеженное, в южных областях местами гололедица.

На перевальных участках дорог Закарпатской и Львовской областей идет дождь. Покрытие дорог мокрое, в Ивано-Франковской области на Вышковском перевале - заснеженное. Температура воздуха – от -7 до 0°С.

/ if.dsns.gov.ua

Где и когда ждать нового удара стихии

В свою очередь спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине в ближайшие дни.

8 февраля в западных, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях сильный снег, порывы ветра 15-20 м/с, метели, снежные заносы (прирост снега 20-30 см, в Ровенской, Волынской, Львовской областях 30-40 см), на Закарпатье, днем и на Прикарпатье и в южных, Кировоградской, Днепропетровской областях снег с переходом в дождь, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица (1-й уровень опасности - желтый).

Как работают аэропорты и железная дорога во время снежного шторма

Накануне поздно вечером из-за сложных погодных условий в международном аэропорту Львов отменен ряд рейсов.

Рейсы THY0443/THY0444 Стамбул - Львов - Стамбул (07.02.2021) были отменены из-за ухудшения метеоусловий.

Позднее стало известно, что Международный аэропорт Львов работает в штатном режиме.

/ facebook.com/lvivinternationalairport

Утром в понедельник был задержан рейс из Минска компании Belavia, обратный рейс также осуществляется с задержкой. Остальные рейсы осуществляются по графику.

В штатном режиме работает также международный аэропорт Харьков. Согласно информации на сайте предприятия, рейсы осуществляются без задержек.

В Одессе взлетно-посадочная полоса в аэропорту покрылась льдом. Из-за осложнений погодных условий один рейс задерживается, другой — отменили, сообщили в пресс-службе аэропорта.

/ facebook.com/lvivinternationalairport

Так, согласно данным метеослужбы, на территории аэропорта наблюдается дымка и туман, минусовая температура, сплошная облачность на высоте 122 м. Порывы ветра до 13 м/с. Ближайшие два часа существенных изменений не будет.

Из-за непогоды рейс из Стамбула в Одессу отменили. Рейс из Борисполя задерживается. Аэропорт работает в штатном режиме. О других задержках будет сообщено на табло.

Ухудшение погодных условий и обильный снегопад не помешали постоянной, бесперебойной работе железнодорожного транспорта, сообщили в Укрзализныце.

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Кроме того, Укрзализныця готовится работать в усиленном режиме, чтобы обеспечить непрерывность движения, резервные вагоны и составы поездов стоят наготове.

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