Укрпочта меняет формат доставки и вводит новую услугу с фиксированной ценой

Укрпочта вводит новую услугу / 24 канал

Новую услугу запускает государственная компания Укрпочта. Новый продукт носит название — Укрпочта Документы.

Что такое Укрпочта документы

Новая услуга будет полезна для предпринимателей, МСБ, ФЛП, нотариусов, государственных, юридических компаний, коммунальных предприятий и всех, кто имеет необходимость обмениваться бумажными оригиналами документов, сообщает пресс-служба Укрпочты.

Отправка Укрпочта документы — это внутреннее регистрируемое отправление с вложением документов на бумажном носителе, которое доставляется до 2 рабочих дней в пределах областного центра, области и между областными центрами.

Тариф услуги Укрпочта документы

На отправление будет действовать единый тариф без разделения на диапазоны по весу и на географические зоны: отправить документы общим весом до 1 кг можно будет за 35 гривен в пределах Украины.

Также за дополнительную плату можно заказать обратную доставку и адресную доставку документов.

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В Укрпочте пояснили, что в услугу уже заложено sms-информирование о доставке отправления и есть ряд дополнительных услуг, таких как хранение отправления, обратная доставка. А для тех отправлений, которые оформлены через личный кабинет или прикладной программный интерфейс АО Укрпочта (АPI) предоставляется скидка в размере 5%.

Главные плюсы Укрпочты Документы

единый тариф за 1 кг без разделения на диапазоны по весу и на географические зоны;

стоимость упаковки включена в тариф;

отсутствие контроля взвешивания (только если есть сомнение относительно превышения максимального веса отправления — 1 кг);

комиссия за объявленную ценность (фиксированная объявленная ценность 500 грн) включена в тариф;

адресная доставка по всей территории Украины;

оформление описания вложения в АРІ.

Читайте такжеНовая почта решила повысить тарифы: когда и на сколько

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине могут ввести новые правила на рынке почтовых отправлений, в частности вероятно урегулирование ситуации в сфере почтовых посылок.

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