Укрпочта меняет формат доставки и вводит новую услугу с фиксированной ценой

Новый продукт носит название — Укрпочта Документы.
Новую услугу запускает государственная компания Укрпочта. Новый продукт носит название — Укрпочта Документы.
Что такое Укрпочта документы
Новая услуга будет полезна для предпринимателей, МСБ, ФЛП, нотариусов, государственных, юридических компаний, коммунальных предприятий и всех, кто имеет необходимость обмениваться бумажными оригиналами документов, сообщает пресс-служба Укрпочты.
Отправка Укрпочта документы — это внутреннее регистрируемое отправление с вложением документов на бумажном носителе, которое доставляется до 2 рабочих дней в пределах областного центра, области и между областными центрами.
Тариф услуги Укрпочта документы
На отправление будет действовать единый тариф без разделения на диапазоны по весу и на географические зоны: отправить документы общим весом до 1 кг можно будет за 35 гривен в пределах Украины.
Также за дополнительную плату можно заказать обратную доставку и адресную доставку документов.
В Укрпочте пояснили, что в услугу уже заложено sms-информирование о доставке отправления и есть ряд дополнительных услуг, таких как хранение отправления, обратная доставка. А для тех отправлений, которые оформлены через личный кабинет или прикладной программный интерфейс АО Укрпочта (АPI) предоставляется скидка в размере 5%.
Главные плюсы Укрпочты Документы
- единый тариф за 1 кг без разделения на диапазоны по весу и на географические зоны;
- стоимость упаковки включена в тариф;
- отсутствие контроля взвешивания (только если есть сомнение относительно превышения максимального веса отправления — 1 кг);
- комиссия за объявленную ценность (фиксированная объявленная ценность 500 грн) включена в тариф;
- адресная доставка по всей территории Украины;
- оформление описания вложения в АРІ.
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Напомним, ранее сообщалось, что в Украине могут ввести новые правила на рынке почтовых отправлений, в частности вероятно урегулирование ситуации в сфере почтовых посылок.
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