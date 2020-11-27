Укрзализныця по просьбам пассажиров возобновляет одну из услуг

Укрзализныця возобновляет продажу кофе и чая / УНИАН

В украинских поездах с 1 декабря можно будет снова купить чай или кофе.

Такое решение было принято из-за многочисленных просьб пассажиров, сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"С 1 декабря 2020 года Укрзализныця обновляет реализацию чайно-кофейной продукции в пассажирских поездах. Такое решение принято по многочисленным обращениям и пожеланиям пассажиров вернуть чай и кофе", - говорится в сообщении.

Читайте такжеУкрзализныця прекращает продажу билетов из городов красной зоны

Компания будет предоставлять услуги в соответствии с санитарно-гигиеническими и противоэпидемическими нормами. Так, напитки будут реализовывать в одноразовой посуде - гофрированных стаканах емкостью 250 мл.

Стоимость чая, кофе и воды бутылке (0,5 л) не изменится - 10 грн.

"Заказать и оплатить напитки можно будет при оформлении проездных билетов онлайн", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также в поездах можно будет купить и другую продукцию - печенье, вафли, снеки в индивидуальной упаковке.

Отмечается, что Укрзализныця также прорабатывает возможность обеспечения пассажиров полноценным питанием во время поездок.