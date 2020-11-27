Укрзализныця по просьбам пассажиров возобновляет одну из услуг

Напитки будут реализовывать в одноразовой посуде - гофрированных стаканах емкостью 250 мл.
В украинских поездах с 1 декабря можно будет снова купить чай или кофе.
Такое решение было принято из-за многочисленных просьб пассажиров, сообщает пресс-служба Укрзализныци.
"С 1 декабря 2020 года Укрзализныця обновляет реализацию чайно-кофейной продукции в пассажирских поездах. Такое решение принято по многочисленным обращениям и пожеланиям пассажиров вернуть чай и кофе", - говорится в сообщении.
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Компания будет предоставлять услуги в соответствии с санитарно-гигиеническими и противоэпидемическими нормами. Так, напитки будут реализовывать в одноразовой посуде - гофрированных стаканах емкостью 250 мл.
Стоимость чая, кофе и воды бутылке (0,5 л) не изменится - 10 грн.
"Заказать и оплатить напитки можно будет при оформлении проездных билетов онлайн", - говорится в сообщении пресс-службы.
Также в поездах можно будет купить и другую продукцию - печенье, вафли, снеки в индивидуальной упаковке.
Отмечается, что Укрзализныця также прорабатывает возможность обеспечения пассажиров полноценным питанием во время поездок.
- Ранее в компании Укрзализныця приняли решение о возобновлении движение по большинству станций, отнесенных к "красной" зоне карантина.
- напомним, в начале года в Украине объявил о том, что госкомпания Укрзализныця будет передана на длительной срок в оперативное управление немецкой компании Deutsche Bahn.Это заявление главы Кабмина вызвало бурю негодования в украинском сегменте Сети.
- Глава Мининфраструктуры Владислав Криклий выступил с заявлением, которое пролило свет на истинный формат сотрудничества Укрзализныци и Deutsche Bahn.