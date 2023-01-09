glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Умирали в страшных муках": освобожденный из плена медик рассказал о зверском теракте в Еленовке

9 января 2023, 22:27
Дмитрий Кубряк отметил, что оккупанты 6 часов отказывались помогать раненым военнопленным.
ВСУ, удар по колонии в Оленовке
Удар по колонии в Еленовке / УНИАН, скриншот

Военнопленный украински медик-нейрохирург Дмитрий Кубряк рассказал подробности о теракте в Еленовке, где погибли украинские военные.

Как пишет УНИАН, накануне теракта охрана колонии чувствовала себя свободной и была на территории даже без бронежилетов и касок.

Медик отметил, что это свидетельствует о том, что россияне целенаправленно организовали теракт, чтобы убить украинцев.

"Таких звуков мне слышать не приходилось — ни до того, ни после... Крики агонизирующих людей разносились по всей колонии... Это не передать словами! Взрыв произошел где-то в 23:30, и только через 30-40 минут нас туда пустили. Мы прибежали на место трагедии — увиденное шокировало. Пятьдесят человек погибли сразу — сгорели живьем. Остальные, как могли, выползли из барака наружу. Огромное количество раненых! Они корчились от боли и кричали: "Помогите !". А нам в этом хаосе, в темноте нужно было определиться: кому помочь в первую очередь, кому не помогать, кто может подождать", — рассказал медик.

Дмитрий Кубряк отметил, что оккупанты 6 часов отказывались помогать раненым военнопленным. Они просто стояли рядом и смеялись, словно наслаждаясь тем, как украинские защитники умирают в агонии. Только через шесть часов в больницу отправились первые грузовики с ранеными.

"Люди просто лежали на земле... Люди, получившие глубокие ожоги, осколочные ранения, травматические ампутации конечностей, повреждения внутренних органов... Мы бегали между ними, отчаянно пытаясь спасти, а работники колонии просто стояли у забора, игнорируя наши мольбы отправить пострадавших в больницу. Стояли с улыбками, отпуская цинические реплики...Такое пассивное созерцание чужих мучений", - вспоминает освобожденный из плена медик.

Из-за того, что медицинскую помощь вовремя не оказали умерли 5 человек.

"За это время умерли пять человек, восемьдесят забрали в Донецк, в больницу. Еще около тридцати получили легкие ранения - их оставили в Еленовке, примерно столько же почти не пострадали", - вспоминает Дмитрий.

Теракт в Еленовке

В ночь на 29 июля российские оккупанты из артиллерии обстреляли колонию в оккупированной Еленовке в Донецкой области, где российская армия держала военнопленных украинских защитников. При этом в Минобороны РФ сразу поспешили обвинить в этом силы ВСУ, сказав, что это якобы украинская сторона ударила по месту содержания украинских пленных.

Позже СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых боевики из группировки "ДНР" утверждают, что именно российские оккупационные войска организовали взрыв в Еленовке, в результате которого погибли по меньшей мере 53 украинских военнопленных.

29 июля СБУ, ВСУ, Главное управление разведки и омбудсмен обнародовали совместное официальное заявление в связи с терактом в Еленовке, отметив, что на территории колонии произошло организованное убийство украинских пленных, которое спланировали и совершили оккупанты.

Позже стало известно, что украинских пленных оккупанты могли убить с помощью русского термобарического оружия.

Читайте также:

война в Украине Еленовка война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:30

В Питерском театре известная актриса не вышла на сцену: вместо нее появились люди в цветах флага Украины

22:27

"Умирали в страшных муках": освобожденный из плена медик рассказал о зверском теракте в ЕленовкеВидео

22:03

"Любая боль имеет конец": бывшая Остапчука высказалась по поводу расставанияВидео

22:02

У Резникова потроллили оккупантов, за их нелепую ложь насчет "уничтоженных" HIMARSВидео

21:50

Устроила скандал и разозлила россиян: где нашлась пропавшая Валюха из "Сватов"Видео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

21:36

До 80, 85 или 100%: как правильно заряжать телефон, чтобы не тратить деньги на ремонт

21:33

В Украине взвинтили цены на популярные продуктыВидео

21:27

Гагарину публично унизили из-за Пугачевой

21:11

Обостряют обстановку: в Беларусь стянули еще сотни российских военныхВидео

Реклама
20:35

Стоит копейки, а результат на миллион: зачем люди вливают 2 стакана уксуса в унитаз

20:29

"Отстаивал честь России": ВСУ ликвидировали 29-летнего убийцу-уголовника

20:16

В России скоропостижно скончался разработчик ракет Калибр, которыми оккупанты бьют по УкраинеВидео

20:10

Самый Страшный день года: приметы на 11 января и что нельзя делать, чтобы несчастье не привлечьВидео

20:03

Женщин насиловали и расстреливали: оккупант похвастался убийством украинцев в ЛиманеВидео

19:45

Больше не женщина: звезда фильма Брат 2 рассказала, как осталась без волос

19:38

Кайли Дженнер теперь одинока - почему мама-миллиардерша бросила Трэвиса Скотта

19:27

"Превысим показатель прошлого года": Британия заявила о мощной военной поддержке УкраиныВидео

19:20

Мы - на границе с убийцами, черт поберимнение

19:18

Мнут лапами и мурчат: почему кошки любят массажировать хозяина

18:53

"Некоторые падают в море, некоторые - россиянам на головы": Игнат рассказал о русских ракетахВидео

Реклама
18:45

Недалекий пропутинский стрингоносец Тарзан обиделся на санкции и обратился к президенту ЗеленскомуВидео

18:37

Уже 1000 депутатов местных советов обратились к президенту насчет вето к закону о градостроительной реформе

18:34

Мощная "бавовна" на авиабазе Энгельс-2: россияне готовятся к новым взрывам — СхемыФотоВидео

18:27

Прямо сейчас Россия начала масштабный штурм Соледара - МалярВидео

18:22

"Начал моментально орать": Чарльз III устроил скандал Гарри и УильямуВидео

18:08

Германия не готова давать ВСУ танки Leopard 2: у Шольца сделали заявлениеВидео

18:02

"Норма российского бытия – добивать упавшего": аналитик рассказал, ожидать ли восстания в РФВидео

18:01

"Убийцы танков" изменят ход войны: западные БМП станут железным кулаком ВСУ – СМИВидео

18:00

Гороскоп на завтра 10 января: Рыбам – успех во всём, Водолеям - проблемыВидео

17:37

Разрушены 100 домов, люди в больницах: россияне массировано ракетами накрыли ОчаковВидео

17:35

"Ужасно не люблю вранья": Алина Шаманская уличила Руслана Ханумака во лжи после заявления о разводе

17:30

Астафьева рассказала, как подшофе записывала видео для Залужного

17:27

"Будем забирать свое": полковник СБУ рассказал о подготовке контрнаступления ВСУВидео

17:01

"Хотят забросать трупами": Ермак рассказал о тяжелой ситуации в Соледаре и БахмутеВидео

16:56

Резников поведал, кого будут призывать в первую очередь и будет ли усилена мобилизацияВидео

16:54

Санта Димопулос назвала предательницу Ани Лорак пустым местом: "О пустоте лучше не думать"

16:50

Развал РФ: западные эксперты спрогнозировали вероятные сроки и назвали причиныВидео

16:42

Сорвут золотой куш: три знака Зодиака ждет фантастический успех в ближайшие 10 летВидео

16:16

Звезда сериала "Папик" рассказала, за чей счет живет за границейВидео

16:10

Почему нельзя никому трогать пуговицы 10 января: приметы и все запреты дняВидео

Реклама
16:00

Боролся за экологию и демократию, а умер за Россию: под Херсоном разорвало российского оккупанта

15:59

Никто из союзников не сделал достаточно: Кулеба назвал путь к победе над РФВидео

15:59

Шубы, ботфорты, Париж и тачки: сеть взбудоражила пресс-офицер ГПСУ

15:51

Украину скует ледяной дождь: синоптики назвали самые опасные регионыВидео

15:42

Каждый второй дома говорит только на украинском, русский язык для 58% украинцев не важен – опросВидео

15:41

Херсонец из Штатов: невероятная история американского педагога, который 8 месяцев провел в оккупацииВидео

15:34

Грозный "Соперник" для РФ: ВСУ могут вооружить британскими танками Challenger 2Видео

15:29

Антиукраинцу и антивакцинатору Михалкову поставили диагнозВидео

15:28

Увидеть Париж и попасть в скандал: пресс-офицер ГПСУ ответит за отпуск во Франции

15:00

Сутулая Долина потрусила дряхлым телом у елки на МальдивахВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять