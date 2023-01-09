"Умирали в страшных муках": освобожденный из плена медик рассказал о зверском теракте в Еленовке

Дмитрий Кубряк отметил, что оккупанты 6 часов отказывались помогать раненым военнопленным.

Удар по колонии в Еленовке / УНИАН, скриншот

Военнопленный украински медик-нейрохирург Дмитрий Кубряк рассказал подробности о теракте в Еленовке, где погибли украинские военные.

Как пишет УНИАН, накануне теракта охрана колонии чувствовала себя свободной и была на территории даже без бронежилетов и касок.

Медик отметил, что это свидетельствует о том, что россияне целенаправленно организовали теракт, чтобы убить украинцев.

"Таких звуков мне слышать не приходилось — ни до того, ни после... Крики агонизирующих людей разносились по всей колонии... Это не передать словами! Взрыв произошел где-то в 23:30, и только через 30-40 минут нас туда пустили. Мы прибежали на место трагедии — увиденное шокировало. Пятьдесят человек погибли сразу — сгорели живьем. Остальные, как могли, выползли из барака наружу. Огромное количество раненых! Они корчились от боли и кричали: "Помогите !". А нам в этом хаосе, в темноте нужно было определиться: кому помочь в первую очередь, кому не помогать, кто может подождать", — рассказал медик.

Дмитрий Кубряк отметил, что оккупанты 6 часов отказывались помогать раненым военнопленным. Они просто стояли рядом и смеялись, словно наслаждаясь тем, как украинские защитники умирают в агонии. Только через шесть часов в больницу отправились первые грузовики с ранеными.

"Люди просто лежали на земле... Люди, получившие глубокие ожоги, осколочные ранения, травматические ампутации конечностей, повреждения внутренних органов... Мы бегали между ними, отчаянно пытаясь спасти, а работники колонии просто стояли у забора, игнорируя наши мольбы отправить пострадавших в больницу. Стояли с улыбками, отпуская цинические реплики...Такое пассивное созерцание чужих мучений", - вспоминает освобожденный из плена медик.

Из-за того, что медицинскую помощь вовремя не оказали умерли 5 человек.

"За это время умерли пять человек, восемьдесят забрали в Донецк, в больницу. Еще около тридцати получили легкие ранения - их оставили в Еленовке, примерно столько же почти не пострадали", - вспоминает Дмитрий.

Теракт в Еленовке

В ночь на 29 июля российские оккупанты из артиллерии обстреляли колонию в оккупированной Еленовке в Донецкой области, где российская армия держала военнопленных украинских защитников. При этом в Минобороны РФ сразу поспешили обвинить в этом силы ВСУ, сказав, что это якобы украинская сторона ударила по месту содержания украинских пленных.

Позже СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых боевики из группировки "ДНР" утверждают, что именно российские оккупационные войска организовали взрыв в Еленовке, в результате которого погибли по меньшей мере 53 украинских военнопленных.

29 июля СБУ, ВСУ, Главное управление разведки и омбудсмен обнародовали совместное официальное заявление в связи с терактом в Еленовке, отметив, что на территории колонии произошло организованное убийство украинских пленных, которое спланировали и совершили оккупанты.

Позже стало известно, что украинских пленных оккупанты могли убить с помощью русского термобарического оружия.

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