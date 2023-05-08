"Умный и бесстрашный воин": в боях под Бахмутом погиб боец Правого сектора Виктор Панаско

Виктор Панаско провел множество ожесточенных боев, был ранен, проходил реабилитацию, а после выздоровления снова вернулся на фронт.

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В боях под Бахмутом погиб боец Правого сектора Виктор Панаско / Коллаж: Главред, фото: Facebook Андрея Тарасенко

В тяжелых боях за свободу и независимость Украины погиб боец Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Виктор Панаско с позывным "Иранец". Смерть неожиданно застала защитника под Бахмутом. Об этом сообщил председатель политической партии "Правый сектор" Андрей Тарасенко.

Виктор Панаско ‒ офицер Всеукраинской организации "Тризуб" им. С. Бандеры (командир Черниговского областного отряда), знаменитый сотник Майдана, боец Добровольческого Украинского Корпуса "Правый сектор". Он был участником первого боя "Правого сектора" под Славянском в апреле 2014 года.

"Вся жизнь в борьбе за национальное государство, украинский язык, поместную православную церковь, родную землю и собственную любовь. Защищая жену, попал за решетку. Оттуда сразу на фронт весной 2022 года. Масса ожесточенных боев, героические чины, награды, ранения, реабилитация и снова война...", - говорится в сообщении.

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Собратья вспоминают Виктора как бесстрашного воина, верного собрата и идейного националиста.

"Человек чести. Умный и бесстрашный воин. Горжусь тем, что знал. Вечная слава бессмертию храбрых!", - написал собрат защитника Евгений Третьяк.

Напомним, что в боях на Донетчине погиб 33-летний житель поселка Затишье Одесской области Александр Сергеевич Чайковский. Боец защищал родную страну с самого начала полномасштабного вторжения РФ. Дома у героя остались мать, брат, трое сестер, жена и трое малолетних детей.

Также сообщалось, что в тяжелых боях за свободу и независимость нашей страны погиб наиболее результативный зенитчик Вооруженных сил Украины - Андрей Линейчук с позывным "Кельт". За время полномасштабной войны защитник сбил наибольшее количество средств воздушного нападения противника.

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