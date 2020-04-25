Ураган на Закарпатье посрывал крыши: жуткие фото

Закарпатье / Соцсети

В Закарпатской области сильный порывистый ветер и дождь (из-за циклона Wall) в субботу, 25 апреля, массово валили деревья, отрывали крыши домов и обесточили несколько населенных пунктов.

К примеру, в Хустском районе без света остались 11 сел (три полностью, одно — частично), в Береговском — пять, и по одному — в Виноградовском и Великоберезнянском районах.

Кроме того, ветер повалил деревья на трассы в Береговском, Свалявском, Иршавском районах и в городе Мукачево.

Информация о пострадавших в результате непогоды к спасателям не поступала.

Напомним, ранее из-за сильного урагана, который 21 ноября 2019 года обрушился на Одесскую область, ветер сорвал с якоря и унес в море небольшой танкер Делфи.