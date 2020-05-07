Усик и Ломаченко угодили в Миротворец за православный фильм о дружбе с РФ

Александр Усик и Василий Ломаченко попали в Миротворец / instagram.com

Известных украинских боксеров-чемпионов мира Василия Ломаченко и Александра Усика добавили в базу проекта Миротворец.

Спортсменам создатели проекта вменяют: "Отрицание российской агрессии. Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях россии (страна-агрессор). Манипуляция общественно значимой информацией. Противник независимости украинского православия от подконтрольной россии (страна-агрессор) РПЦ".

Личные данные спортсменов были помещены в раздел Чистилище - базу людей, которые, по мнению создателей сайта, совершали антиукраинские действия либо высказывались в антиукраинском духе.

Напомним, ранее, 6 мая, стало известно, что Александр Усик и Василий Ломаченко снялись в документальном фильме "Здравствуй, брат! Христос воскрес", снятом сотрудниками российского монастыря Корсунская Князь-Владимирская мужская пустынь и Киево-Печерской Лавры. В ленте украинские спортсмены неоднократно повторяли тезисы кремлевской пропаганды - о братских народах, о дружбе украинцев и россиян.