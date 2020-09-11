Усиление карантина в Украине: Ляшко рассказал о жестких мерах

Жесткий карантин спас жизни тысячам людей, уверен Виктор Ляшко.
Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил о том, что благодаря введению в Украине жестких карантинных ограничений было спасено много жизней.
В эфире канала Украина 24 он подчеркнул, что ему не стыдно за то, что в марте были введены карантинные ограничения.
"Мы спасли жизни сотням, десяткам, возможно, тысячам людей. Сегодня система здравоохранения совсем не такая, как была в марте. Она готова предоставлять медпомощь всем, кто ее требует", - сказал главный санврач.
В то же время он отметил, что на сегодня медицинская система в Украине в состоянии предоставить помощь всем больным коронавирусной болезнью, которые в ней нуждаются.
"Март, апрель – мы видим по стране одиночные случаи, видим Западную Европу с коллапсом системы здравоохранения. Их системам здравоохранения некуда привозить и госпитализировать людей, вирус новый, неизвестно, как он себя поведет, все страны применяют беспрецедентные меры", - добавил Ляшко.
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Напомним, в Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) отреагировали на срыв карантина в отдельных регионах.
Госкомиссия поручила Национальной полиции Украины реагировать на факты неисполнения местными властями противоэпидемических мероприятий на территории региона, где установлен "красный" уровень эпидемической опасности.
- В Украине с начала пандемии лабораторно подтверждено 148 тыс. 756 случаев COVID-19.
- Всего в Украине выздоровели 67 тыс. 005 человек, зарегистрировано 3 тыс. 76 летальных случаев.