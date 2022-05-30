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Утром враг нанес два ракетных удара по Одесской области: что известно на данный момент

30 мая 2022, 07:50

Атаке подвергся неработающий мост через Днестровский лиман. Ударной волной повреждены несколько частных домов.

ракета, пво
Над Одесской областью сбили российскую крылатую ракету типа "Х" / Facebook/pvkshid

Утром в понедельник, 30 мая, оккупанты нанесли два ракетных удара по Одесской области. Одну ракету сбили силы ПВО.

Как сообщили в Оперативном командовании Юг, атаке подвергся неработающий мост через Днестровский лиман. Ударной волной повреждены несколько частных домов. Пострадавших среди населения нет.

"Отчаянно продолжая разрушать неработающий мост через Днестровский лиман, рашисты попали в тот же самый разбитый ранее путь", - говорится в сообщении.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук добавил, что зенитным подразделением оперативного командования Юг была уничтожена одна вражеская крылатая ракета типа Х, которая была выпущена российским стратегическим бомбардировщиком с акватории Черного моря по Одесской области.

Что такое ракета типа Х

Х-25 (по классификации МО США и НАТО — AS-10 Karen) — советская/российская высокоточная авиационная ракета класса "воздух-поверхность" малого радиуса действия. Разработка управляемой ракеты Х-25 ("изделие 69") началась в ОКБ "Звезда" в 1970 году.

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Как сообщал Главред, утром 25 мая оккупанты нанесли ракетный удар по Покровску Донецкой области, ранены четверо гражданских.

Также утром 25 мая в городе Запорожье прогремели четыре мощных взрыва. В областном центре были зафиксированы ракетные удары.

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