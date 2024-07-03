Увидел протезы и убежал: в Одессе посетитель ветклиники обругал ветерана

Ветеран российско-украинской войны отмечает, что такие случаи являются иллюстрацией подводных камней на пути к возвращению ветеранов с инвалидностью к работе.

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В Одессе посетитель ветклиники обругал ветерана из-за наличия протезов / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

В Одессе посетитель ветклиники с применением нецензурной лексики обругал врача-ветеринара и ветерана ВСУ Алексея Притулу из-за наличия у него протезов. Об этой истории рассказал сам ветеран в своем Instagram и опубликовал соответствующее видео.

Сегодня, 3 июля, в 10:28 во время обычного рабочего утра Алексея Притулы в ветеринарной клинике Одессы произошел инцидент. В кабинет врача-ветеринара зашел мужчина в красной футболке вместе с белым пуделем.

Фото: скриншот

Сначала посетитель не заметил, что Притула потерял обе ноги в результате ранения, поскольку врач сидел за рабочим столом. Через несколько секунд врач повернулся к посетителю, когда тот спросил, почему врач не встает, чтобы осмотреть собаку.

видео дня

Только тогда мужчина понял, что ветеринар является ветераном ВСУ, и начал его оскорблять. Впоследствии посетитель вышел из кабинета.

Фото: скриншот

Видео инцидента можно посмотреть ЗДЕСЬ.

"Я прошу вас активно распространять это видео. Им можно будет иллюстрировать посты о подводных камнях на пути к возвращению ветеранов с инвалидностью к работе и обычной жизни. Со мной это, ну прям, одиночный случай. Пока что", - отметил военный.

Кроме того, он отметил, что уже знает имя этого человека и его контактные данные.

"Я понимаю, что юридически привлечь к ответственности этого "человека" крайне маловероятно. Но пусть станет известным", - написал Алексей Притула в своей заметке.

Напомним, как ранее сообщал Главред, 2 июня в Киеве возле остановки "Куреневка" двое мужчин напали на волонтерку, которая возвращалась домой с Майдана Независимости после прощания с госпитальеркой Ириной Цыбух (позывной Чека). Нападавшие выкрикивали украинофобские заявления и угрожали российскими войсками в столице.

В Днепре 20 июня произошла словесная перепалка между бывшим военным и Тищенко. Павлов выразил недовольство тем, что неизвестные люди без причины надели военную форму, балаклавы и носили оружие. В это время он гулял по улице со своим новорожденным ребенком.

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