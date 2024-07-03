Увидел протезы и убежал: в Одессе посетитель ветклиники обругал ветерана

В Одессе посетитель ветклиники с применением нецензурной лексики обругал врача-ветеринара и ветерана ВСУ Алексея Притулу из-за наличия у него протезов. Об этой истории рассказал сам ветеран в своем Instagram и опубликовал соответствующее видео.
Сегодня, 3 июля, в 10:28 во время обычного рабочего утра Алексея Притулы в ветеринарной клинике Одессы произошел инцидент. В кабинет врача-ветеринара зашел мужчина в красной футболке вместе с белым пуделем.
Сначала посетитель не заметил, что Притула потерял обе ноги в результате ранения, поскольку врач сидел за рабочим столом. Через несколько секунд врач повернулся к посетителю, когда тот спросил, почему врач не встает, чтобы осмотреть собаку.
Только тогда мужчина понял, что ветеринар является ветераном ВСУ, и начал его оскорблять. Впоследствии посетитель вышел из кабинета.
Видео инцидента можно посмотреть ЗДЕСЬ.
"Я прошу вас активно распространять это видео. Им можно будет иллюстрировать посты о подводных камнях на пути к возвращению ветеранов с инвалидностью к работе и обычной жизни. Со мной это, ну прям, одиночный случай. Пока что", - отметил военный.
Кроме того, он отметил, что уже знает имя этого человека и его контактные данные.
"Я понимаю, что юридически привлечь к ответственности этого "человека" крайне маловероятно. Но пусть станет известным", - написал Алексей Притула в своей заметке.
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