"Министр финансов убежал": Нефедов не ожидал внезапной отставки

Увольнение для Нефедова стало сюрпризом / УНИАН

Экс-глава таможенной службы Максим Нефедов заявил, что не знает, по какой причине на внеочередном заседании Кабмина его внезапно уволили вместе со всеми заместителями.

"Да, это правда. Уволили меня и всех моих заместителей. Причина увольнения неизвестна. Я об этом узнал на заседании Кабмина, которое прошло сегодня вечером. И министр финансов Сергей Марченко отказался со мной общаться и убежал. Но мне стало лучше, как человеку, после увольнения", - сказал он в комментарии НВ.

Нефедов подтвердил, что на заседании Кабмина также уволены глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов и заместитель главы Государственной фискальной службы Дмитрий Венциковский.

Как ранее сообщалось, руководитель Государственной таможенной службы Максим Нефедов за март 2020 года получил 79,8 тысячи гривен надбавки за интенсивность работы и за выполнение особо тяжелой работы.

Напомним, в Минфине сообщили о том, что руководитель Государственной таможенной службы Максим Нефедов вместе с тремя своими заместителями получал надбавку в размере 300%-ного оклада за интенсивность труда и еще по 300% оклада за "выполнение особо важной работы".