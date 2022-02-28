Уже несколько тысяч иностранцев хотят вступить в Интернациональный легион Украины

Уже несколько тысяч иностранцев хотят присоединиться к борьбе Украины с РФ/ facebook.com/ato.news

Заявления на вступление в новосозданный Интернациональный легион подали уже несколько тысяч граждан иностранных государств.

Иностранцы будут помогать украинцам бороться с российскими оккупантами, сообщила в Facebook заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Мы создаем интернациональный легион. Президент Зеленский объявил о формировании нового подразделения – "Интернациональный легион". У нас уже несколько тысяч заявлений от иностранных граждан, желающих присоединиться к сопротивлению российским оккупантам и защиты мировой безопасности от путинского режима", – написала она.

Ранее сообщалось, что в Украине создают отдельное подразделение для иностранцев, которые изъявят желание присоединиться к обороне Украины и Европы – Интернациональный легион территориальной обороны Украины. С призывом к гражданам других государств выступил президент Украины Владимир Зеленский.

После этого стало известно, что украинцы из Французского Иностранного легиона поедут защищать страну от РФ. Их отпускают защищать свою страну в полной боевой экипировке. Обычно они участвуют в рамках миссий под эгидой ООН или НАТО.

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