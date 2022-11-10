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Уже подняты флаги Украины: ВСУ освободили 41 населенный пункт от оккупантов - Зеленский

10 ноября 2022, 23:05

Зеленский подтвердил освобождение Снигиревки и еще ряда населенных пунктов

Зеленский, ВСУ, Харьковская область
Зеленский / Офис президента, Telegram-канал В. Залужного

Украинские военные освободили город Снигиревка Николаевской области 10 ноября от от российских оккупантов, а также еще ряд других населенных пунктов на юге. Об этом сообщил в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.

"В освобожденные районы сразу за воинами идут и силы Нацполиции. Сегодня полиция зашла в Калиновское, Бобровый Кут, Евгеньевку, Коцюбинское и Снигиревку. Там начались стабилизационные мероприятия", - заявил президент.

Зеленский добавил, что 41 населенный пункт уже освобожден.

"Сегодня имеем хорошие новости с юга. Количество украинских флагов, которые возвращаются на свое законное место в рамках продолжающейся оборонной операции – уже десятки. 41 населенный пункт освобожден. Благодарю всех наших героев, которые обеспечивают это продвижение", - добавил президент.

Владимир Зеленский

Ситуация в Херсонской области

Министр обороны страны-оккупанта России Сергей Шойгу 9 ноября объявил о выводе российской армии с правобережья Херсонской области и Херсона.

Такое решение захватчики приняли в связи с тем, что они больше не могут обеспечивать свою группировку в данной части региона.

Заместитель начальника ГОУ Генштаба ВСУ Алексей Громов сказал, что армия Украины нанесла сокрушительный удар по логистике захватчиков и системе управления их войск. Они были вынуждены бежать. Однако в Генштабе пока не готовы говорить о том, что оккупанты выходят из Херсона.

Пропагандист Минобороны Игорь Конашенков 10 ноября заявил, что оккупант Россия перебрасывает свои войска с правобережья на левобережье Херсонщины.

Как утверждает он, операция захватчиков "идет по плану".

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война в Украине Владимир Зеленский Николаевская область война России и Украины
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