Уже подняты флаги Украины: ВСУ освободили 41 населенный пункт от оккупантов - Зеленский

Зеленский подтвердил освобождение Снигиревки и еще ряда населенных пунктов
Украинские военные освободили город Снигиревка Николаевской области 10 ноября от от российских оккупантов, а также еще ряд других населенных пунктов на юге. Об этом сообщил в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.
"В освобожденные районы сразу за воинами идут и силы Нацполиции. Сегодня полиция зашла в Калиновское, Бобровый Кут, Евгеньевку, Коцюбинское и Снигиревку. Там начались стабилизационные мероприятия", - заявил президент.
Зеленский добавил, что 41 населенный пункт уже освобожден.
"Сегодня имеем хорошие новости с юга. Количество украинских флагов, которые возвращаются на свое законное место в рамках продолжающейся оборонной операции – уже десятки. 41 населенный пункт освобожден. Благодарю всех наших героев, которые обеспечивают это продвижение", - добавил президент.
Ситуация в Херсонской области
Министр обороны страны-оккупанта России Сергей Шойгу 9 ноября объявил о выводе российской армии с правобережья Херсонской области и Херсона.
Такое решение захватчики приняли в связи с тем, что они больше не могут обеспечивать свою группировку в данной части региона.
Заместитель начальника ГОУ Генштаба ВСУ Алексей Громов сказал, что армия Украины нанесла сокрушительный удар по логистике захватчиков и системе управления их войск. Они были вынуждены бежать. Однако в Генштабе пока не готовы говорить о том, что оккупанты выходят из Херсона.
Пропагандист Минобороны Игорь Конашенков 10 ноября заявил, что оккупант Россия перебрасывает свои войска с правобережья на левобережье Херсонщины.
Как утверждает он, операция захватчиков "идет по плану".
Читайте также:
- До нового года РФ не сдаст Херсон, слова об отводе войск являются ловушкой – начштаба УДА Ильницкий
- Выход РФ из Херсона и сигналы от КНР с Индией бьют по Путину, но cдаться он не готов – Bloomberg
- "Убегали в женской одежде": эксперт объяснил, почему РФ будет отводить войска из Херсона несколько недель