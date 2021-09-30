В аннексированном Крыму массово гибнут птицы: в чем причина

В Крыму погибло много птиц

В аннексированном Крыму на озере Сиваш возле Арабатской стрелки зафиксировали массовую гибель перелетных птиц, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на председателя "госкомитета ветеринарии" Крыма Валерия Иванова.

Отмечается, что о падеже птицы стало известно в начале недели.

"Принимаются совместные меры комитета по ветеринарии и Россельхознадзора, чтобы купировать этот процесс, чтобы заболевание птицы не распространялось и не передавалось домашней птице Ленинского района", – заявил журналистам Иванов.

Причину гибели птиц он не уточнил.

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Ученые насчитали до семи тысяч погибших особей черношейной поганки, до 300 мертвых уток-пеганок и от 250 до 300 морских голубков. Также среди мертвых пернатых есть чайки-хохотуньи и чомги.

Рассматривается несколько основных версий ситуации:

отравление химическими веществами

поражение птиц инфекцией.

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