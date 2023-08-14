В Армении трагически погиб и. о. посла Украины: что случилось

Александр Сенченко утонул в озере Севан. Тело извлекли с глубины около 1,5 м и доставили на берег.

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Александр Сенченко утонул в озере Севан / Фото: МИД Украины, mes.am

В Армении погиб временный поверенный в делах Украины Александр Сенченко, который возглавлял украинскую дипломатическую миссию в стране. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

Дипломат умер в воскресенье, 13 августа. По данным местных СМИ, Сенченко утонул в озере Севан. Тело извлекли с глубины около 1,5 м и доставили на берег.

"13 августа, в 20:17, в национальный центр кризисного управления Гегаркуникского областного спасательного управления поступила информация о том, что на 2-м общественном пляже озера Севан водные спасатели во время дежурства в 25 м от берега заметили в воде гражданина, который исчез во время плавания. Водные спасатели подплыли к данному участку, извлекли гражданина с глубины примерно 1,5 м и доставили его на берег на моторной лодке", - говорится в сообщении.

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Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть гражданина.

Как сообщал Главред, в Верховной Раде Украины сообщили, что на войне погиб народный депутат IV созыва Сергей Слабенко. Экс-нардеп погиб в боях на Запорожском направлении. Дома ждала жена с сыном и дочкой.

В апреле на фронте погиб бывший народный депутат Украины Олег Барна. Он был народным депутатом Верховной Рады 8-го созыва.

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