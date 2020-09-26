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В авиакатастрофе под Харьковом выжили два курсанта, еще один в самолет не сел

26 сентября 2020, 07:25

Признаны погибшими на данный момент 22 человека. Двое в больнице. Четырех человек еще ищут.

Авиакатастрофа под Харьковом
В авиакатастрофе под Харьковом выжили два курсанта / facebook.com/MNS.GOV.UA

Вечером в пятницу, 25 сентября, в Чугуеве Харьковской произошла авиакатастрофа – разбился военно-транспортный самолет Ан-26. На его борту находился 21 курсант Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба: 12 второкурсников, остальные курсанты – четвертого курса.

Об этом сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер на брифинге.

По его словам, 2 человека выжили.

"По состоянию на сейчас найдено 22 тела, два человека выжили. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии – примерно 90% ожогов, врачи сообщают. Один в удовлетворительном состоянии, психоэмоциональное состояние, понятно, очень напряженное", – уточнил он.

Кто выжил в авиакатастрофе под Харьковом

Два курсанта сумели спастись при крушении военно-транспортного самолета Ан-26, заявил на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов.

"Двое харьковских курсантов сумели спастись – выпрыгнули из самолета во время падения на аэродроме Чугуев. Оба пострадавших в больнице, врачи делают все необходимое, борются за их жизни. По предварительным данным наших источников с места трагедии, один курсант в тяжелом состоянии, второй также ранен, но может говорить", – сообщил Бутусов.

По его информации, на борту были семь офицеров и 21 курсант Воздушных сил.

"Признаны погибшими на данный момент 22 человека. Двое в больнице. Четырех человек еще ищут. При падении самолета часть людей на борту выпрыгивали на землю", – добавил журналист.

Затруднено движение

В связи с падением военного самолета АН-26 под городом Чугуев на дороге М-03 Киев - Харьков - Довжанский на км 533 - км 534 затруднено движение. Есть обломки на проезжей части, сообщает Служба автомобильных дорог в Харьковской области.

Движение организовано по встречной полосе в двух направлениях.

Авиакатастрофа под Харьковом
На дороге М-03 Киев - Харьков - Довжанский на км 533 - км 534 затруднено движение / facebook.com/MNS.GOV.UA

Водителей просят не препятствовать работникам ЧСЧС и полиции, которые выполняют свою работу.

Одного курсанта не пустили в самолет

В Чугуеве Харьковской области одного из курсантов не допустили к выполнению полета на военно-транспортном самолете Ан-26, который потерпел крушение, сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины на своей странице в Facebook.

По информации диспетчера аэродрома, на борту находилось 27 человек. Одного курсанта не допустили к выполнению полета. Найдены тела 22 погибших, два человека пострадали, поиски трех человек продолжаются, заявили в ГСЧС.

Авиакатастрофа под Харьковом - о чем говорилось ранее:

  • В пятницу, 25 сентября, в Чугуеве Харьковской области упал самолет. В результате падения возник пожар. На борту самолета модели АН-26 были курсанты Харьковского национального университета внутренних дел.
  • Согласно данным очевидцев, происшествие случилось около 21:00 неподалеку от аэропорта.
  • По другой версии событий, происшествие случилось возле Ростовской трассы. Предположительно крушение потерпел военно-транспортный борт Ан-26 при заходе на посадку.
  • По словам директора Центра медицины катастроф Виктора Забашты, с места авиакатастрофы бригада скорой помощи забрала двух человек с ожогами более 90% тела.
  • Пилот самолета АН-26 Вооруженных сил Украины сообщал об отказе левого двигателя. Самолету было предоставлено разрешение на посадку. Об этом заявил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер во время брифинга.

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